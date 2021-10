Pála ladí formu tenistek, na centru je přetlak: Musíme to nakombinovat

Jen hodinu a půl dlouhé okno měly české tenistky k dispozici pro čtvrteční trénink na hlavním kurtu O2 areny. Před startem mistrovství světa družstev dostane Pálův výběr prostor už jen v sobotu a v neděli. „Dřív jsme měli možnost trénovat třeba po třech hodinách. Teď je to míň. Musíme to nakombinovat,“ plánoval první tréninkový den.

Které hráčky se už dostaly na kurt?

„Ráno hrála Markéta (Vondroušová) v krásné tréninkové hale a odpoledne si zahrála i na centrkurtu, aby si zvykla na prostředí. Stejně jako Bára (Krejčíková), která dorazila z Brna a zahrála si s trenérem, aby si zvykla na světla, na povrch. Tereza (Martincová) hrála rovněž v tréninkové hale. Tým se ale kompletně sešel až na večeři.“

Povrch v O2 areně by měl dvěma nejlepším hráčkám do dvouhry Krejčíkové a Vondroušové sedět?

„Myslím, že jo. Vypadá to, že se na něm dá dobře variovat, krátké míče najednou neodskočí, a když to člověk rozliftuje, tak to odskočí. Bára i Markéta to jsou schopné hrát. Jsem zvědav na zpětnou vazbu od hráček.“

Kolik stihnete ještě tréninků na centrálním dvorci?

„Je to jiné a komplikovanější, než to bývalo dřív. Tady na centrkurtu máme (v sobotu i v neděli) ještě k dispozici hodinu a půl. Pak se ještě hraje na kurtu číslo 1 nebo v tréninkové hale. Na centru je toho hrozně málo, takže se musíme domluvit, jak budeme v trénincích pokračovat. Musíme to nějak nakombinovat.“

Ve čtvrtek dostaly na centru příležitost Krejčíková a Vondroušová. Máte už v hlavě i různé varianty do debla?

„První debl mám, to není tak těžké. (usmívá se) Dál uvidíme v případě, pokud by se to muselo měnit. Pak je variant hodně. Když budou holky fit a připravené hrát, tak variantu jedna máme dost jednoduchou. (Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková)“

Jak se vám pozdává forma Vondroušové a Siniakové? Prvně jmenovaná v hale v Moskvě došla do semifinále dvouhry a druhá ovládla turnaj ve čtyřhře.

„Je to příjemné. Koukal jsem na turnaj v Moskvě, Markéta hrála dobře a Katka vyhrála titul, když porazila Lucku Hradeckou v semifinále. Je dobře, že si naopak Bára odpočinula, protože má nahráno mraky zápasů. Teď zas něco poladíme, naladíme se na povrch a míče. Mám z toho dobrý pocit.“

Jak jste se těšil na první týmovou akci od Prostějova 2019 a souboje s Kanadou?

„Je to super, těšil jsem se hodně. Bude to jiné i z pohledu formátu, ale všichni se těšili. Je neskutečné, že finále je v Praze v O2 areně. Musím věřit, že zase tady budeme neporazitelní.“

Vracejí se vám vzpomínky na předchozí pražské triumfy?

„Vybavují se mi, ale více vzpomínek přijde možná až později. Teď jsme si s Bárou vzpomněli na trénink, který tady měla v roce 2018. Čas, kdy se nám budou vybavovat vzpomínky, ještě přijde. Teď jsme spíš zjišťovali, jak skáčou míče a jak se kdo cítí.“

Vnímáte odhlášky některých hráček zvučných jmen, byť se jedná o ostatní skupiny?

„Moc jsem na to nekoukal, protože my máme velmi silné Německo a velmi silné Švýcarsko. (usmívá se) Říkal jsem si, že Španělky budou kvalitní, ale pak se dvě odhlásily. S tím ale já nic neudělám, mám na starosti jiné věci. Musíme se připravit na pondělí na Německo a to je nejdůležitější.“

