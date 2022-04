BJK Cup: Česko - Británie 3:2. Rozhodla čtyřhra, zářila Vondroušová

Hrdinkou se stala česká jednička v utkání Vondroušová. Stříbrná olympijská medailistka se podílela na všech třech bodech. Po páteční jasné výhře nad Dartovou porazila na úvod dnešního programu loňskou vítězku US Open Emmu Raducanuovou dvakrát 6:1. Rozhodnout mohla šestnáctiletá debutantka v soutěži Linda Fruhvirtová, ale Dartové podlehla 0:6, 7:5 a 2:6.

„Jsem ráda, že jsem přinesla tolik bodů. Hrozně jsem si to na Štvanici užila,“ usmívala se po čtyřhře finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová. „Bylo to těsný, ale nečekal jsem, že by to mělo být lehký. Ale Markéta hrála vyrovnaně,“ řekl kapitán Pála v České televizi.

Ve dvouhře Vondroušová uštědřila Raducanuové v prvním setu lekci z antukového tenisu. Výborně se v chladných podmínkách pohybovala, držela míč ve hře, hrála dlouhé liftované údery, nechybělo několik kraťasů a jen párkrát nechala Britku vyniknout z jejího nebezpečného forhendu.

„S úrovní své hry jsem spokojená. Hrála jsem dobře, užívala jsem si pobyt na kurtu. Jsme nový tým, mladý tým, bojujeme o finále. Jak je antuka pomalejší, tak holkám tolik nepíšou údery a já toho víc vyběhám. A když se pak dostanu k forhendům, je to pro holky nepříjemné,“ řekla Vondroušová.

Česká levačka vedla rychle 3:0. Pak sice přišla o servis, ale nenechala se rozhodit a ziskem dalších tří her v řadě první sadu za 25 minut ukončila.

Raducanuová si vyžádala ošetření a odešla do šatny. Vzhledem k zimě dostala netradičně možnost odejít do zákulisí také Vondroušová, aby neprochladla. V první hře pak čelila dvěma brejkbolům, ale situaci zvládla. Za stavu 2:0 si sice prohrála podruhé v utkání servis, ale poté už neměla s Britkou, limitovanou problémem s nohou, problémy.

„Soustředila jsem se na svou hru až do konce. Věděla jsem, že se trápí, ale dohrála to. Jsem ráda, že jsem hrála svou hru, zůstala soustředěná a vyhrála,“ řekla Vondroušová. „Chtěla jsem pomoct holkám. Dva body jsou úžasné, ještě v domácím prostředí,“ uvedla Vondroušová.

Pála pak dal nečekaně šanci Fruhvirtové, kterou vybral místo původně nahlášené Terezy Martincové, jež v pátek prohrála s Raducanuovou, a dal jí přednost i před Muchovou a Bouzkovou. Aktuálně 170. hráčka světa Fruhvirtová nenavázala na Nicole Vaidišovou, která na Štvanici v roce 2005 debutovala v den svých šestnáctých narozenin a získala první bod tenistek v duelu s Japonkami.

Fruhvirtová se zpočátku trápila a prvních devět her prohrála. První vyhraný game slavila po zisku podání Dartové (101. WTA), rázem se uvolnila a ukázala své schopnosti. Za pomoci rychlého forhendu a bojovnosti předvedla obrat - odvrátila tři mečboly a druhý set získala 7:5.

Do třetího ale Češka špatně vstoupila. Kupila chyby, nechala Dartovou bodovat a rázem to bylo 0:5. Snížila ještě na 2:5, ale nakonec po dvou hodinách a 14 minutách prohrála.

Vondroušová a Muchová nastoupily do čtyřhry místo původně nahlášených Fruhvirtové a Marie Bouzkové. České duo jasně opanovalo první set a ve druhém už vedlo 4:1, ale o náskok přišlo. Prim na kurtu hrála Vondroušová, což ukázala i v poslední hře utkání a vítězným zkrácením za síť.

V pátek Vondroušová ztratila jediný game s Dartovou a světová dvanáctka Raducanuová přehrála dvakrát 7:5 Martincovou.

České jedenáctinásobné šampionky soutěže si jako loni zahrají finálový turnaj, který je v plánu 8. až 13. listopadu na zatím neurčeném místě. „Jedna z variant je i Praha,“ řekl šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka v České televizi. Před rokem se vyvrcholení soutěže konalo narychlo v pražské O2 areně a tenistky vypadly ve skupině.