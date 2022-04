Martincová prohrála „házenou“: Nic horšího mě nemohlo potkat

Do sedmadvaceti let čekala Tereza Martincová na premiéru v BJK Cupu. Odmakala ji na sto procent, jak je u téhle zarputilé Pražačky zvykem. Jenže ač hrála v domácím štvanickém klubu, kde zná snad každý kámen, žehrala na podmínky. Relativní chlad, v němž míče neletí, k tomu vítr a nepravidelné antukové odskoky, to byly pro 50. tenistku žebříčku snad ještě větší soupeři než grandslamová šampionka Emma Raducanuová (5:7, 5:7).

Potrápila jste vládnoucí vítězku US Open, ale v první sadě nevyužila setbol a v té druhé vedení 4:1. Jak se hodnotí takový zápas?

„Spokojená nejsem, protože jsem očekávala úplně jiný zápas, i jsem se na něj jinak připravovala. Čekala jsem, že to bude ze strany soupeřky rychlejší, tohle byla spíš házená. Hrála pomalé míče, myslela jsem si, že do toho víc půjde, budou se hrát svižnější výměny. Bohužel jsem nevyužila šance, o kousek mi to nevyšlo. A když já měla navrch, Emma zahrála výborné míče.“

Britka liftovala míče, snažila se tvořit, vy jste ortodoxně spoléhala na své přímé údery. To byl ve větru asi problém, že?

„Bohužel kombinace antuky a větru, vážně nevím, co mě může potkat horšího. Nejsem moc typ šikovné hráčky, takže když přijdou špatné odskoky a fouká, extrémně s tím bojuji. Tohle není styl tenisu, ve kterém bych vynikala. Mám obecně problém s antukou a ve větru je to ještě o to horší, protože míče neliftuji, neumím dát tolik kontroly do balónu jako třeba na betonu.“

Zase jste ale dokázala vyhrát jeden fiftýn s prasklým výpletem…

„Já na antuce ani nevím, jak se mi chovají rakety. Výplet mi obyčejně vůbec nepraská, teď se to stalo. I když jsem ten fiftýn vyhrála, což byla obrovská náhoda, je to moje velká chyba. Já s tímhle povrchem fakt bojuju, pořád se mu snažím přijít na kloub a zjistit, jak na něm hrát. Vždyť loni jsem si dokonce říkala, že snad vynechám všechny antukové turnaje. Pořád se s tím nějak peru.“

VIDEOBLOG: Štvanice zase žila tenisem! Jaký byl první den BJK Cupu proti Raducanuové? Video se připravuje ...

Na oranžové hlíně člověk potřebuje konstruovat výměny, nehrát zbrkle. Byl tohle problém, proč jste přišla v druhé sadě o vedení 4:1?

„Asi jo, moje chyba. Měla jsem míč víc držet ve hře. Cítila jsem příležitost a chtěla si všechno uhrát sama, jenže na antuce a ještě v těchto podmínkách bylo ohromně těžký dávat winnery. Spíš jsem měla hrát víc výměny. Jenže já se jí snažila dorazit, místo abych byla trpělivější.“

Jak se vám zamlouvala atmosféra, kterou vytvořilo 800 diváků?

„Byla skvělá. Lidi byli strašně fajn, hnali mě do posledního míče, podporovali mě, což neuvěřitelně pomáhá. To má pak člověk pocit, že na kurtu není sám.“

Byl pro vás debut v týmové soutěži splněným snem?

„Jsem hrozně ráda, že jsem dostala příležitost nastoupit a zažila jsem si to, i když konec nebyl šťastný. Zahrát si tuhle soutěž byl fakt jeden z mých velkých snů. Vždycky když jsem viděla naši soupisku a holky, co v týmu jsou, říkala jsem si, že vůbec nevím, co by se muselo stát, abych já stála na kurtu. Musím říct, že to je jeden z mých splněných snů, že jsem mohla stát na kurtu a reprezentovat.“