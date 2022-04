BJK Cup ONLINE: Česko - Británie. Fruhvirtová dostala kanára

České tenistky vedou nad Britkami 2:1 a jsou krok od postupu do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. Druhý bod domácího týmu dnes na antuce pražské Štvanice získala Markéta Vondroušová, která si v duelu jedniček poradila s loňskou vítězkou US Open Emmou Raducanuovou dvakrát 6:1. Rozhodující bod může při své premiéře v soutěži přidat šestnáctiletá Linda Fruhvirtová. Její soupeřkou by měla být Harriet Dartová. V případě nerozhodného stavu by se hrála čtyřhra, do které jsou nahlášeny Fruhvirtová s Marií Bouzkovou, ale nominace se může změnit. ONLINE přenosy ze Štvanice sledujte na iSport.cz!