Šestnáctiletá Fruhvirtová se po prohře omlouvala: Dala jsem tomu všechno

Kdy jste se dozvěděla, že dostanete šanci nastoupit?

„Dopoledne před zápasem po rozehrávce. Vážím si toho, byla jsem za to ráda.“

Dartová uhrála v pátek proti Markétě Vondroušové jediný game, ale nad vámi vedla po 40 minutách 6:0, 3:0. Jak vám bylo?

„Začátek byl těžký, začala podávat líp než včera, možná mě tím trošku zaskočila. První set by skórem hodně jasný, ale měla jsem šanci ve všech gamech. Měla jsem brejkboly, gameboly, akorát jsem to nezvládla dohrát. Nebylo příjemné, když gamy pořád naskakovaly jen soupeřce. Na jednu stranu to bylo hodně frustrující, na druhou jsme si pořád říkala, že to není na jednu bránu, i když tak skóre vypadalo. Bojovala jsem o každý míč až do konce. Nevzdávala jsem to a to se vyplatilo.“

Hecovala jste publikum, povzbuzovala se. Tak temperamentní jste vždy?

„Mě to baví, užívám si, když je v zápase adrenalin a drajv. Vždycky jsem snila o tom hrát na velkých kurtech s hodně fanoušky, v super atmosféře.“

Ve druhé sadě jste odvrátila dva mečboly a urvala ji. Co se však stalo, že jste do té třetí po pauze nastoupila s menší energií a rychle prohrávala 0:5?

„Nevím, nedokážu říct. Trošku mi tam v určitých momentech ztuhly nohy. Zase to bylo tak, že jsem nedokázala dohrát gamy. V prvním jsem měla šanci, ve druhém jsem vedla 40:0, v dalším 30:0. A oba gamy šly na její stranu. Pak už byla v laufu a těžko se do toho dostávalo zpátky.“

Svazovala vás tréma. Byla nervozita jiná než na běžných turnajích?

„Samozřejmě hrát za Česko je něco jiného. Bylo to úžasný, určitě si to budu hodně dlouho pamatovat. Jsem zklamaná, že jsem zápas nedotáhla do vítězného konce, dala jsem do toho ale všechno, co jsem měla. Škoda, že pár výměn nešlo na opačnou stranu. Bohužel to nevyšlo, ale zpětně se na to budu koukat jako na obrovskou zkušenost a zážitek. Věřím, že mi to pomůže do budoucna.“