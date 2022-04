Z milionářky boxovací pytel. Lepší to být nemohlo, jásala ničitelka Maky

Za hodinu a dvě minuty bylo hotovo, Vondroušová vyhrála v BJK Cupu sedmý duel za sebou za potlesku svého snoubence Štěpána i maminky Jindřišky. Během dvou dnů vyhrála proti svým soupeřkám 112 výměn a ztratila jich pouhých 53, tak dominantní singlové vystoupení v BJK Cupu Česko hodně dlouho nevidělo.

Jen tři ztracené gamy za dva dny – byl to ideální víkend?

„Lepší to být asi nemohlo. Ještě včera jsem šla trénovat, protože zápas trval jen padesát minut. Pan Hřebec mě hned nahnal na kurt. Ono je dobré si po zápasech ještě zahrát. Myslím, že jsem tu předvedla dobré výkony, cítila jsem se dobře, užívala si to.“

Dnes už vás kouč na trénink nepožene?

(smích) „Zítra odjíždím do Stuttgartu, tak už to snad nebude potřeba.“

Jak jste si na kurtu vychutnávala takhle ničit opěvovanou grandslamovou šampionku?

„Věděla jsem, že není úplně v nejlepší formě. Asi měla nějaké potíže, ale soustředila jsem se na svou hru. Věděla jsem, že se trápí, ale nakonec hrála až do konce, za což jsem ráda. Když už nemohla běhat, začala to tam pálit a bylo vidět, že to v sobě má. Jsem ráda, že jsem vydržela soustředěná až do konce, protože i za skoro rozhodnutého stavu se může stát cokoliv.“

Čím vás nejvíc potěšily vlastní výkony?

„Celkově jsem se cítila dobře. Jak je antuka pomalejší, tak holkám tolik nepíšou údery a já toho víc vyběhám. A když se pak dostanu svojí levačkou k forhendům, tak je to pro holky nepříjemné. Game na 3:1 ve druhém setu byl důležitý, pak jsem zase začala hrát to, co jsem měla a bylo to v pohodě.“