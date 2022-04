Ještě jsme spolu snad neprohrály, hlásil vítězný debl. Nervozita opadla

Do čtyřhry nakonec nastoupila dvojice Karolína Muchová - Markéta Vondroušová • ČTK / Roman Vondrouš

Karolíno, jak náročné bylo vyběhnout na kurt po předchozích čtyřech prosezených zápasech?

KM: „Snažila jsem se dobře rozcvičit, aby mi bylo teplo předtím, než půjdu na kurt. Rozcvičovala jsem se asi třikrát, protože jak Linda (Fruhvirtová) otočila druhý set, tak už jsem věřila, že to doklepne a na debl ani nedojde. Byl to dlouhý den, ale nakonec si myslím, že to na kurtu nebylo špatné vzhledem k tomu, že jsem toho moc neodehrála.“

Leckoho mohlo překvapit, i když jste se v týdnu potýkala s nachlazením, že jste nehrála právě čtvrtý singl. Necítila jste se na něj?

KM: „Nebyla jsem úplně stoprocentní a kapitán mě chtěl šetřit na debla, takže jsem se snažila připravit co nejlíp na něj.“

Vy jste, Markéto, po triumfu a zisku druhého bodu proti Emmě Raducanuové zase doufala, že už se na kurt nebudete muset vracet. Jak jste zůstávala v pohotovosti?

MV: „Po singlu ze mě spadla nervozita, už jsem si říkala, že je možná hotovo. Ale když jsem viděla průběh zápasu Lindy, tak jsem se šla zase převlíkat. Najíst jsem se ani stihla. Člověk trošku zatuhne, ale počítala jsem s touhle variantou. A jsem ráda, že jsme si s Kájou po dlouhé době zahrály.“

Na Štvanici se potkáváte léta. Kolik toho máte ale společně v deblu nahráno?

MV: „Hrály jsme spolu na začátku našich kariér, ale vždycky jsme se jedna nebo druhá zranily. Takže jsme vždycky odehrály pár kol a pak jsme se z turnaje odhlásily. Myslím, že spolu hrajeme dobře, neměly jsme úplně špatné zápasy, věděly jsme, že spolu hrát umíme. A teď to dopadlo nejlíp, jak mohlo.“

KM: „Já myslím, že jsme spolu snad zatím neprohrály, že jsme vždycky buď vyhrály, nebo turnaj nedohrály.“

Sedíte si na kurtu?

KM: „Docela se doplňujeme. Maky to udrží hodně zezadu a já se snažím do toho skočit na síti. Myslím, že ani jedna nemáme nic, čím bychom úplně vynikly, obě hrajeme na síti i zezadu a před balonem si vždycky dáme nějakou taktiku.“