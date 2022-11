Rána pro tenistky. Krejčíková se last minute omluvila z finále BJK Cupu

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková prošly do semifinále Turnaje mistryň bez ztráty setu • Profimedia.cz

Tenistka kvůli problémům se systémem zmeškala let. Čas na letišti ale využila ke komunikaci s fanoušky • Instagram/Barbora Krejčíková

PŘÍMO Z GLASGOW | Tvrdý direkt dostal český tým pro finále BJK Cupu ještě předtím, než nastoupil ve Skotsku k prvnímu zápasu. Barbora Krejčíková poslala last minute omluvenku, když se přesouvala z texaského Turnaje mistryň do Evropy. Zraněné levé zápěstí, tak vysvětlila loňská šampionka Roland Garros svou neúčast. Pár Krejčíkové s Kateřinou Siniakovou, jasně nejlepší letos na světě, měl být přitom základním kamenem českého úspěchu. S Krejčíkovou, která na podzim vyhrála dva turnaje WTA a figuruje na 21. místě pořadí singlu, se počítalo i do dvouhry.

Kapitán Petr Pála za ni náhradnici povolávat nebude a do boje půjde s kvartetem Karolína Plíšková (32. na WTA), Kateřina Siniaková (47.), Markéta Vondroušová (99.) a Karolína Muchová (149.).

„Čekali jsme, že čtyřhra bude jasná a že se jen pobavíme, kdo by měl hrát dvouhry. Je to komplikace,“ pravil Pála, jenž o problému Krejčíkové věděl, ale netušil, že se tak dramaticky vyhrotí až k omluvence.

Krejčíková se Siniakovou prohrály ve Fort Worth na dámském Masters pondělní finále, v úterý je čekal přesun do Glasgow. Krejčíková se však na rozdíl od Siniakové nevešla na let do Frankfurtu a musela vyrazit později. Na mezipřistání v Londýně ji pak dostihl výsledek magnetické rezonance levého zápěstí, který odhalil zranění.

„Ještě před magnetickou rezonancí jsem absolvovala ultrazvuk, na kterém už doktoři něco viděli. Magnet měl definitivně potvrdit, jaké to je a jestli budu schopná přijet na Billie Jean King Cup, nebo ne. Bohužel to vyšlo tak, že už prostě ne,“ líčila Krejčíková z Londýna do telefonu smutným hlasem.

„Těšila jsem se, že budu reprezentovat a po víceméně vydařeném tripu do Ameriky předvedeme formu i v Glasgow. Je to pro mě hodně hořké,“ vyprávěla s tím, že zápěstí ji začalo bolet během zářijového marše za titulem v estonském Tallinnu. „Od té doby jsem hrála s tejpem, ale během posledního týdne v Americe se už bolest stupňovala tak, že jsem ji cítila i přes prášky. Zápěstí bolí při každém bekhendu,“ popisovala tenistka, která letos musela vynechat čtvrt roku kvůli bolesti v lokti a chce být opatrná, aby se nyní podobným komplikacím vyhnula.

„Ano, mám z toho strach. Je hodně pozdní konec sezony, ta nová mi začíná už 29. prosince. Už mi není dvacet, stárnu a musím si dávat větší pozor, abych vydržela celou sezonu zdravá, protože letos mi strašně dlouho trvalo, než jsem se vrátila do slušné formy. A moc by mě mrzelo, kdyby se to mělo opakovat,“ dodává česká singlová dvojka.

Nyní má český výběr pouze čtyři členky. A pokud chtějí Češky poprvé od roku 2018 týmovou soutěž vyhrát, musí vzhledem k nepříznivé skladbě programu parta čtyř statečných absolvovat dvanáct zápasů během čtyř dní. Zítra odpoledne se začíná proti Polkám (17.00), v pátek čeká favorizovaný tým USA (17.30), jehož tři singlistky Coco Gauffová, Danielle Collinsová a Madison Keysová jsou všechny do 14. místa v pořadí WTA a mohou sestavit taktéž silný pár pro čtyřhru.

Jasným úkolem je ve čtvrtek porazit Polsko bez světové jedničky Igy Šwiatekové. Kapitán Pála podle všeho nasadí do dvouhry zřejmě osvědčené zbraně Plíškovou s Vondroušovou a podle vývoje rozhodne o složení čtyřhry. „Uděláme vše pro to, abychom porazili Polsko a uvidíme pak, co s Amerikou,“ pokrčil rameny Pála.

Krejčíková byla hlavní hvězdou týmu pro BJK Cup loni při pražském finále po sezoně, která byla její životní. Ale ztratila obě své dvouhry s Německem i Švýcarskem, proti kterému se neodhodlala nastoupit do rozhodující čtyřhry, která stála Češky postup do semifinále.

JAK SE HRAJÍ ZÁPASY VE FINÁLE BJK CUPU