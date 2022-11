Muchová excelovala na velodromu. Jsou tam záblesky, těšilo ji po výhře

Za jak dlouho se podařilo setřást nervozitu?

„Myslím, že to trvalo přesně tak první míč, který jsem vyhrála a spadlo to ze mě. Stačilo se dostat do toho, že dobře cítím balon. Potom už to šlo dobře.“

V utkání jste předvedla několik spektakulárních výměn. Vrací se vám bývalý tenis?

„Věřila jsem si. Z holek jsem tu trénovala nejdéle. Jsem tu týden, něco jsme nahráli. Záblesky tam jsou. Chybí mi jen víc zápasů. Teď jsem přidala další a kvalitní, takže jsem za to ráda.“

Frechová ve středu zle potrápila Američanku Danielle Collinsovou, letošní finalistku Australian Open. Vy jste jí ale nedala šanci…

„Máme s Collinsovou rozdílnou hru. Vadila jí změna rytmu, moje čopy. Frechová je výborná hráčka a já s ní hrála 6:2, 6:2. To je super.“

Lidé zase budou říkat, že patříte v žebříčku úplně jinam než na současné 149. místo. Nerozčilují vás už tyto názory?

„Říká mi to dost lidí, ale ono to není tak jednoduché. Přece jenom musím vyhrát na turnaji hodně kol, abych šla výš. To je pro mě to nejsložitější. Vím o sobě, že zvládnu porazit jakoukoliv soupeřku, ale jeden zápas nestačí k tomu, abych se dostala zase výš.“

Utkání probíhalo v menší hale uprostřed velodromu. Hrála jste někdy v podobném prostředí?

„V Moskvě, ale jen v tréninkové hale. A ještě tam kolem nás jezdili cyklisté na kolech. To tady naštěstí chybělo.“

Tribuny jsou ale i tak kvůli dráze hodně daleko od kurtu, což nemůže být příjemné.

„Je to zvláštní. Není tam bližší kontakt s publikem. Nedá se nic dělat, v pátek už budeme s Američankami hrát na centr kurtu, což bude příjemnější. Čeští fanoušci byli tak jako tak super. Bylo je slyšet jako vždy. Trumpety a vše okolo. Mně to pomáhá. Nevěděla jsem, že někdo přijede z Česka, takže to bylo překvapivé a milé.“

Ve středu na poslední chvíli vypadla Barbora Krejčíková, co to s týmem udělalo?

„Byli jsme všichni překvapení, protože jsme přeci jen měli nejlepší deblový pár na světě, takže jsme byli klidnější, měla to být síla našeho týmu. Ale i tak máme dobré hráčky. Je tu Káťa, nejlepší deblistka na světě. A myslím, že čtyřhru i my tři zbylé celkem umíme. Myslím, že to i tak poskládáme dobře.“