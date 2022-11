Z nuly na sto za tři týdny. Tělo už bolí, ale tady to kousnu, říká Vondroušová

PŘÍMO Z GLASGOW | Některým trvá měsíce, než vplují po dlouhé pauze do formy. Markéta Vondroušová byla bez zápasů po obtížné operaci levého zápěstí půl roku. Finalistka Roland Garros a stříbrná olympionička však přede comeback jako hrom. Tři týdny, čtrnáct vyhraných a jediný ztracený zápas, to je start jak ve Ferrari. Zatím nejskvostnější výkon předvedla proti USA v boji o semifinále BJK Cupu, světovou čtrnáctku Danielle Collinsovou demontovala lehkonohá Češka 6:3, 6:3 a načala českou jízdu do semifinále.

Útočnice Collinsová je letošní finalistkou Australian Open, patří mezi renomovaná jména tenisu, vy jste ji však zcela odzbrojila.

„Už jsem s ní párkrát hrála, takže jsem věděla, že to bude smršť všeho možného. Ze začátku mi zabila snad deset returnů. Říkala jsem si, že musím vytrvat a čekat na šanci. Pak trochu polevila, já začala hrát lépe.“

A od stavu 1:3 jste rozsekla zápas šňůrou osmi vyhraných gamů…

„Cítila jsem se dobře, ale s ní je to strašně těžké. Ona to žene z každého míče za každého stavu. Na začátku druhého setu si zase stoupla dál, házela mi tam kopce, zkoušela vše možné, ale tam to moc nefungovalo. Tak mi bylo jasný, že přijde zpět ta smršť jejích úderů. Jsem ráda, že to takhle dopadlo, protože by to mohlo být ještě zamotané.“

Kapitán Petr Pála zcela obměnil sestavu na singly oproti střetu s Polkami. Jak probíhala diskuze?

„Bylo to docela těžké. Máme tu čtyři super holky, takže jsme se snažili to postavit, jak nejlépe jsme mysleli. Nakonec to dopadlo super. Katka hrála také skvěle, ustála to. Můžeme být na sebe pyšné. Nikdo nečekal, že to půjde takhle dobře. Skupina byla fakt těžká. Teď už se může stát cokoliv. Jsme dobrý tým, můžeme porazit každého.“

Semifinále bude třetím zápasem ve třech dnech. Je to problém?

„Na turnajích se hraje taky den za dnem. Hraje se do večera, ale máme celé dopoledne na to se vzpamatovat. Zápasy začínají později, takže je to docela v poho.“

Tělo po těžkém zápřahu posledních týdnů nestávkuje?

„Něco mě trošku pobolívá, ale říkala jsem si, že tady to kousnu. Tyhle zápasy jsou pro mě hrozně cenné a užívám si je. Jsem ráda, že takhle mohu hrát.“

Zároveň pro vás na rozdíl od ostatních ještě nekončí sezona, chcete si vylepšit žebříček na následujících menších turnajích. Dáte si pozor, abyste v Glasgow nepřišla k úhoně?

„Kdybych byla v pozici, že jsou to moje poslední zápasy, tak bych přemýšlela trochu jinak. Chci hrát ještě nějaké turnaje, takže jsem opatrná, abych to tady úplně nepřepálila, protože tělo je unavené. Koušu to tady, chci hrát a chci vyhrávat, ale musí to být trochu s rozmyslem. Uvidíme, co vymyslíme na další zápasy.“

Po návratu na kurty jdete od výhry k výhře. Překonává comeback vaše představy?

„Upřímně jsem na sebe byla hodně zvědavá, jak budu hrát. V tréninku mi to šlo, ale zápasy jsou jiné. Pomohly mi debly, pořád jsem byla v rytmu, což potřebuju. V Shrewsbury jsem porazila Kalininovou, která je kolem 50. místa. Ale Collinsová je ještě jinde. Říkala jsem si, že aspoň odzkouším, jak to bude vypadat. Asi nikdo nečekal, že bych hrála takhle.“