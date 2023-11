Za Česko neprohrála už 13 zápasů. Vondroušová: Být v týmu je za odměnu

PŘÍMO ZE SEVILLY | Šest let bez porážky v národním týmu, třináct vítězství a během nich žádný prohraný set. Úchvatná reprezentační kariéra Markéty Vondroušové dostala další kapitolu. Při finálovém turnaji BJK Cupu v Seville šla na kurt zády ke zdi za stavu 0:1, americkou jedničku Sofii Keninovou však smetla 6:1, 6:1 a udržela českému týmu šanci na semifinále.

Jak jste se cítila na kurtu?

„Výsledek vypadá jasněji, než to ve skutečnosti bylo. Dost jsme se tahaly. Důležitý byl game na 3:0 ve druhém setu. Kdyby se chytla, mohl se zápas ještě zamotat. Myslím si, že výsledek je pro ni docela krutý. Někdy se to tak sejde, že výsledek vypadá příjemně. Ale zápas to moc příjemný nebyl.“ (smích)

Jak se šlo na zápas za nepříznivého stavu?

„Ani jsem nebyla tolik nervózní. I když člověk myslí na to, že když prohraje, je konec. Na kurtu se mi to ale do hlavy nedostalo. Podpora lidí z týmu je tu neskutečná, fanoušci taky. Pro mě je vždy za odměnu hrát za tým.“

Což se také projevuje na vaší vítězné šňůře…

„Už si říkám, kdy ta porážka přijde. Snad nikdy. (smích) Jednou to samozřejmě bude muset přijít. Ale já reprezentuju moc ráda. Pro mě má speciální význam být s týmem. Je to pro nás jiné. Jsem moc ráda, že tu mohu být. Jsme tady kamarádky, tým funguje skvěle. Všechny spolu vycházíme dobře. Snažíme si to užívat a podporovat se navzájem.“

V úterý proti Švýcarkám, dva dny po vašem příletu z Mexika, jste ještě na kurt nešla. Trpěla jste na lavičce?

„Chyběl jen kousek, abych nastoupila. Ještě jsme se ale rozhodly počkat a holky to zvládly skvěle. Když jsme ale po jejich zápasech odjížděly na hotel, byla jsem úplně hotová. Říkala jsem, že už nikdy nechci sedět na lavičce a chci radši hrát. Protože když hrála Linda (Nosková), od stavu 2:4 ve třetím jsem neviděla ani míč. Seděla jsem na lavičce a šlo jí to nejlíp, když jsem se nekoukala, takže jsem pak hleděla jen do země a byla neskutečně nervózní. Obdivuju, jak to jiné holky na lavičce zvládají, protože za mě je o dost snazší hrát, než se dívat.“

Jste wimbledonská vítězka, jednička týmu, postoupila jste v hierarchii. Snažíte se být v šatně i vokální lídryní?

„No to mi jde výborně. (smích) Hrajeme nožičky, všechny hecuju. Každého pořád tahám na nějaké hry. Takže tady prohrávám kupu peněz. V úterý jsem mluvila před zápasem s Lindou i Maruškou (Bouzkovou), snažím se je spíš motivovat, protože nervy máme každá velké a zodpovědnost za tým všechny cítíme. Znám to ze svých zkušeností, chcete vyhrát pro sebe i pro ostatní holky. Je důležité, abychom stály za sebou a podporovaly se.“

Proti Keninové jste působila hodně energicky. Žasnete, jak jste na konci sezony fit?

„Měla jsem po US Open problémy s loktem, do Číny jsem letěla jen kvůli Masters a hrála tam pod prášky, což nebylo úplně dobrý. Ani jsem moc netrénovala. Ale nějak jsem se dala dohromady a tady už se cítím fakt dobře.“