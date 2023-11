BJK Cup: Obrat Maky a deblistek. V semifinále Češky čekají Kanaďanky

PŘÍMO ZE SEVILLY | Naposledy před pěti lety triumfovaly české tenistky v BJK Cupu. A dobu temna hodlají ukončit ve španělské Seville, kde udělaly mílový krok k úspěchu. V zápase o všechno, v němž se prezentovaly dvě historicky nejúspěšnější země, otočily mač s USA na 2:1. Tím vyhrály svou skupinu a v sobotu od 16 hodin půjdou coby favoritky na semifinále s Kanadou vedenou Leylah Fernandezovou, 35. tenistkou žebříčku. Druhý pár v play off tvoří Itálie a Slovinsko.

V posledních měsících spolu mnoho radosti nezažily. Přišla zranění, na kdysi dominantní pár měly nevýrazné výsledky. Na Turnaji mistryň ani nepostoupily ze skupiny. V Seville, kam přispěchaly Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou z Mexika, se ale ocitly v extázi. Vítězným bodem ze čtyřhry proti americkému páru Danielle Collinsová - Taylor Townsendová (6:3, 7:5) poslaly Česko do semifinále BJK Cupu. Pro Krejčíkovou to byl zatím vůbec největší triumf v reprezentačních barvách. Tak velkolepě končil páteční thriller dvou největších favoritů na titul, které škodolibý los druhý rok po sobě svedl už do skupiny. A podruhé jásají Češky.

Zatímco loni v Glasgow posléze v semifinále ztroskotaly na pozdějších šampionkách ze Švýcarska, nyní se zdá cesta za dvanáctým pohárem otevřenější. Zbylí soupeři Kanada, Itálie a Slovinsko nemají takovou kvalitu jako Češky. Za druhé je český výběr ve Španělsku v pěti (loni na poslední chvíli odřekla zraněná Krejčíková) a také působí mnohem vyladěněji. Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová si v Seville odpočala, na kurt šla poprvé až v pátek a za kritického stavu 0:1 předvedla smršť v zápase s americkou jedničkou Sofií Keninovou, jíž povolila jen dva gamy. A Krejčíková se Siniakovou potvrdily to, na co se sází - českou deblovou sílu.

S Krejčíkovou, světovou desítkou, navíc může kapitán Petr Pála kalkulovat i do dvouhry. „A také budu,“ prohlásil, když vysvětloval, proč dal proti Američankám šanci jako druhé singlistce Kateřině Siniakové. Ta na sklonku sezony chytila vlnu a vyhrála 9 z 10 singlových zápasů. Do úvodního mače proti americké sokyni Danielle Collinsové si nesla i pozitivní vzájemnou bilanci 1:0.

Siniaková se za stavu 3:3 jako první dostala ke třem brejkbolům, devětadvacetiletá Američanka je však smazala třemi winnery a dostala se do ráže. Vzápětí vzala rodačce z Hradce Králové servis a úvodní sadu dopodávala na 6:3. Collinsová má na okruhu pověst chameleona. Kvůli riskantní hře se občas dokáže porazit sama, když má však den, těžko jí čelit. A v Seville převyšovala českou sokyni účinností podání i rychlejší hrou. Na začátku druhé sady utekla někdejší finalistka Australian Open do náskoku 3:1, Siniakovou už nepustila z kleští a potvrdila pověst srdnaté bojovnice za národní tým, v němž má skóre už 7:2.

Česká odpověď na kritickou situaci byla rázná. Po pěti dnech, co se připravovala v Seville, nakráčela na kurt wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová a direktivním způsobem vyrovnala. V duelu grandslamových vítězek srazila americkou jedničku Keninovou 6:1, 6:1 za pouhých 70 minut. Američanka, jež měla v nohách čtvrteční tříhodinový zápas proti Švýcarce Viktoriji Golubicové, musela brát konec jako vysvobození. I tak byla exhibice Vondroušové působivá. Vždyť hrála pod tlakem nutného vítězství i s pěti předchozími porážkami v řadě, které utrpěla na WTA Tour. V národních barvách je ale tahle vdaná (občanským jméněm Šimková) paní ze Sokolova skoro nepřekonatelná. Získala v nich už třináctý triumf za sebou, navíc všechny bez ztráty setu. Naposledy prohrála před víc než šesti lety při fedcupové premiéře.

A do ráže se ve Španělsku dostal i debl K+S. Bylo těžko k uvěření, že úterní „tréninková“ výhra nad švýcarským párem byla jejich vůbec první v týmové soutěži za Česko. Ta druhá a mnohem cennější proti USA už znamenala postup do semifinále. A příslib, že o víkendu může být ještě mnohem lépe.