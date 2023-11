Štěpánek poseděl s Mourinhem: Byl po prohře naštvaný, ale to jsme zakecali

Trenér José Mourinho má jistě známých víc než dost. Přesto už před dvěma týdny v Římě žadonil u českých novinářů o číslo na Radka Štěpánka. Když se stěhoval do Itálie, ztratil všechny kontakty. Do temnoty zahučelo i spojení na bývalého profesionálního tenistu z Karviné.

„Sehnal si na mě číslo a udělal to zase svým originálním způsobem. Hrozně mě to pobavilo, ale samozřejmě hlavně potěšilo,“ vykládal Štěpánek.

Ano, povedlo se. Oba se spojili a domluvili si první setkání od doby, co Mourinho v létě 2021 převzal AS.

S ním dorazil ve středu do Prahy, aby potvrdil postup do další fáze Evropské ligy. Jenže zápas dopadl katastrofálně. Ale schůzka se nezrušila. V žádném případě.

Na týmové večeři se tak vedle Romela Lukaka nebo Paula Dybaly objevil sympatický český tenista. Štěpánek usedl s Mourinhem ke krajnímu stolu v restauraci.

„Dobrou náladu samozřejmě neměl, byl naštvaný ze zápasu, ale to jsme rychle zakecali a bavili se o jiných věcech,“ přiblížil Štěpánek, který ve čtvrtek večer dorazil i do Edenu. „Zažil jsem ho mohokrát nasupeného, ale i spoustukrát usměvavého a zábavného. On prostě takový je, byl skvělý.“

V minulosti se potkali několikrát v Londýně nebo v Americe. Navzájem se pořád sledovali, i když se naposledy střetli před tím, co Mourinho sáhl po angažmá v Itálii.

„Bavili jsme se o všem možném. Tenis, trénování, rodina, děti, škola. Prostě jako dva kamarádi, co se dlouho nevidí,“ zmínil Štěpánek.

Ale asi není překvapením, že debata se stočila především k trénování. Zatímco Mourinho má na starosti fotbalový tým, Štěpánek cepuje nadějného Sebastiana Kordu.

„Bavili jsme se o rozdílech trénování pětadvaceti lidí a jednoho člověka. Bavili jsme se hlavně o mentalitě hráčů. Bylo to pro mě dost zajímavé,“ prozradil.

A témat bylo víc. „To bych vám tady musel převykládat skoro tři hodiny povídání,“ usmál se Štěpánek. „Ale ptal se, jak mi trénování jde a jestli mě to baví,“ doplnil.

Po víc než dvou hodinách se rozešli. Ale že by se viděli naposledy, to rozhodně ne.

„Budeme ve spojení. Říkal jsem mu, že když se naše cesty zase protnou, určitě se potkáme,“ dodal Štěpánek.

Mourinho si tak po černém večeru v Edenu odvezl z Prahy aspoň jednu milou vzpomínku.