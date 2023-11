Vondroušové ublížili sudí: Nečekala jsem, že mi soupeřka bod přizná

PŘÍMO ZE SEVILLY | Soupeřce ve druhé sadě vrátila úder, srovnala na 1:1 a chystala se roztáhnout křídla. Ve třetím setu vedla s brejkem 1:0 a 15:0, pak však čárový rozhodčí ohlásil její další podání, které soupeřka zreturnovala jen do sítě, jako aut. Mýlil se, což ukázalo jestřábí oko. Místo vedení 30:0 musela Markéta Vondroušová servírovat znovu a za pár chvil o výhodu brejku přišla. Kanaďanka Leylah Fernandezová se opět chytila a nakonec se stala po šesti letech a třinácti zápasech první, kdo wimbledonskou šampionku v BJK Cupu porazil (6:2, 2:6, 6:3).

Jak moc vás sporný míč ovlivnil?

„Byl to určitě hodně důležitý moment, protože jsem měla mít 30:0 a pak jsem ten bod prohrála, takže člověk je z toho trochu naštvaný. Ale ještě jsem ten game pak otáčela z 15:40 na shodu, takže jsem se snažila, co to šlo. Rozhodnutí bohužel bylo, jaké bylo, myslím, že bylo špatné, ale nic se s tím neudělá. A myslím, že ona si to pak zasloužila.“

Hlavní rozhodčí usoudila, že výkřik čárového ovlivnil pokažený return Kanaďanky, tudíž nechala výměnu opakovat. Nečekala jste, že vám Fernandezová přímý bod přizná?

„Bylo mi jasné, jak tam stála, že to tak nebude. Přijde mi škoda, že rozhodčí nemají možnost si situaci ještě zopakovat. Už si můžeme říkat, co chceme, ale bohužel se s tím nic neudělá. Upřímně jsem nečekala, že by mi bod přiznala.“

Skončila vaše třináctizápasová reprezentační série bez porážky. Jak to berete?

„Věděla jsem, že jednou skončí a myslím, že tenhle zápas se k tomu docela hodí, jak byl kvalitní. Od druhého setu měl dost vysokou úroveň, výměny byly neskutečné. Hrála neskutečný tenis, ukázala, že má tyhle soutěže fakt ráda. Navíc třetí set byl podle mě dost smolný. Kdybych druhý game udělala a vedla 2:0, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. Bylo to jen o pár míčích, ale porážka prostě jednou přijít musela.“

Hrály jste proti sobě dvě levačky. Byl to pro vás problém?

„Na returnu jsem si musela zvyknout, forhend jsem jí hrála do forhendu a ona mi to vracela po lajně, což jí sedělo. Ona má forhend extrémně dobrý, pak bylo těžké z toho cokoli dělat. I tak byl zápas super. I když jsem prohrála, tak si z toho zkusím nedělat těžkou hlavu.“