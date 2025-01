Skupina doma, finále v Číně. Tenistky znají cestu Billie Jean King Cupem

Silné Španělky a nevyzpytatelný tým Brazílie stojí v cestě českým tenistkám v kvalifikační skupině o finále Billie Jean King Cupu. Ta nejdůležitější zpráva – Česko bude druhý dubnový týden skupinu hostit, což by mělo garantovat velmi silnou sestavu domácích. Jen vítězky postoupí mezi nejlepší osmičku do finále, které bude příští tři roky hostit čínský Šen-čen.

BJK Cup prochází letos reorganizací, dříve dvanáctičlenné finále se zeštíhluje po vzoru Davis Cupu na osmičku. Proto je v této sezoně nastaven model šesti tříčlenných skupin. A je zcela klíčové, že Český tenisový svaz vybojoval pořadatelství jedné z nich. „Jsem rád, že jsme se přihlásili a pořadatelství nám bylo přiděleno. Taky jsme mohli letět do Japonska, USA nebo do Jižní Ameriky. Cestovat takhle daleko, když zrovna začíná evropská sezona na antuce, by bylo složité,“ podotkl český kapitán Petr Pála s tím, že bezprostředně po reprezentační akci začíná na antuce ve Stuttgartu velký halový turnaj, jehož se pravidelně účastní ty nejlepší. Pro české hvězdy by tak start v BJK Cupu měl být programově přívětivý bez velkých přesunů.

I proto Pála, jenž zastává i funkci svazového místopředsedy, věří v co nejsilnější sestavu. „Bohužel na Australian Open některé holky nemohly startovat. Bára Krejčíková do Austrálie ani neodletěla a sama neví, kdy začne. Markéta Vondroušová musela skrečovat, Kája Muchová snad drží. Je tu i Linda Nosková. Předvést se před domácím publikem bude hlavní, doufám, že se na to holky těší a budeme mít silný tým,“ přál si.

Česko bude hostit skupinu velmi pravděpodobně v hale a na antuce, aby měly hráčky přechod z betonu na oranžovou hlínu co nejsnazší. Dějiště akce však ještě určené není. „Vedeme intenzivní jednání se subjekty, kde je odehrání zápasů možné. Čekali jsme na finální potvrzení ITF i los a v nejbližších dnech místo zápasu oznámíme,“ uvedl předseda ČTS Jakub Kotrba.

Z tříčlenné skupiny postoupí do Final 8 jen vítězky, což znamená, že domácí musí zdolat Španělky i Brazilky. „Los mohl být lepší, ale i o dost horší. Z druhého koše jsem si přál spíš Německo než Španělsko, což je těžký soupeř s lepšící se Badosaovou a silným deblem. Brazílii zase povede Haddadová Maiová, hráčka velmi dobrých kvalit,“ hodnotil Pála.

Pokud jeho výběr uspěje, kvalifikuje se společně s vítězkami dalších skupin, posledními šampionkami z Itálie a domácími Číňankami do finálového turnaje. Ten bude příští tři roky hostit Šen-čen, přesný termín ale dosud není známý. „Na Final 8 je to nezvyklá destinace, ale Čína dává hodně peněz do WTA a teď asi i na ITF,“ pravil Pála.

Kvalifikační skupina o Final 8 BJK Cupu

ČESKO

Španělsko

Brazílie