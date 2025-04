Velké komplikace, ani Šafářová nevyšla. Pála povolal na BJK Cup 16letou vítězku Orange Bowlu

Za sedmnáct let v čele ženské reprezentace neřešil Petr Pála tak komplikovaně nominaci na Billie Jean King Cup. „Situace je extrémní, od soboty jsem protelefonoval hodiny,“ pokýval hlavou devětačtyřicetiletý kapitán před začátkem kvalifikační skupiny v Ostravě, kde se ve čtvrtek tenistky střetnou s Brazilkami a v sobotu se Španělkami. Nevyšlo ani last minute oslovení Lucie Šafářové, osmatřicetiletá veteránka se omluvila kvůli únavě.

Pátou hráčkou v týmu tak bude vedle Lindy Noskové (20 let, 33. na WTA), Marie Bouzkové (26, 58.), Terezy Valentové (18, 171.) a Dominiky Šalkové (20, 198.) šestnáctiletá juniorka Tereza Krejčová. Český tým, jenž se porve o postup na listopadové Final 8 v Šen-čenu, má tak věkový průměr pouhých 20 let a všechny nominované dohromady odehrály v této soutěži jen 5 zápasů – Nosková 2 a Bouzková 3.

Se Šafářovou se Pála domlouval od víkendu. „Dneska mi psala SMS, že si toho oslovení hodně váží, že by ráda přijela a že nás má všechny ráda. Fed Cup je pro ni srdeční záležitost. Ale brala dnes děti do školky a vzbudila se úplně KO. Byla unavená už před Charlestonem a teď to na ni dolehlo. Je to škoda. Ale když bude okej, přijede se alespoň podívat,“ vysvětlil kapitán, jenž chtěl mít za každou cenu k dispozici pětičlenný tým a nakonec se dohodl s Krejčovou.

Mladičká tenistka z Plzně loni v prosinci vyhrála prestižní Orange Bowl a patří do zástupu českých talentů. „Trénuje teď na betonu a letí pak v neděli na turnaj do Egypta, dává to pro ni smysl. Byla by škoda, když hrajeme doma, nemít pátou hráčku v týmu, i když je Tereza hodně mladá. Jsou tady holky, které by v budoucnu mohly pravidelněji nastupovat a takhle získají zkušenosti,“ uvedl Pála, jenž přišel kvůli zranění o Markétu Vondroušovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Plíškovou či Sáru Bejlek.

Omluvila se unavená Kateřina Siniaková a na poslední chvíli dostala stopku od lékařů také Karolína Muchová, která už s účastí v Ostravě počítala. Kvůli potížím s levým zápěstím, jež jsou stejného charakteru jako ty s hracím pravým, jež ji vyřadily na přelomu let 2023 a 2024 na tři čtvrtě roku, jí lékař Radek Kebrle doporučil pauzu.

Tajemstvím je obestřená absence Lindy Fruhvirtové. Ta se omluvila kvůli vážným rodinným důvodům, které nekonkretizovala. „Tohle by měl člověk respektovat,“ pravil kapitán s tím, že mladší ze sester Fruhvirtových Brenda momentálně tenis nehraje a její pozvánka nebyla na pořadu dne.

Lavina komplikací staví domácí Češky v turnaji do složité situace. Pála však odmítá, že by tenistky ztratily chuť reprezentovat. „Stačila by jedna z těch tří: Maky, Muška nebo Bára Krejčíková. Ale všechny jsou zraněné, což je přísné. Rozhodně to ale není tak, že by nechtěly hrát,“ líčil kapitán s tím, že například Vondroušová dorazí osobně do Ostravy fandit.

Pokud oslabené Češky Final 8 uhrají, může už situace v listopadu v Číně vypadat úplně jinak.