Pála řešil omluvenky: Bylo toho hodně. Spoléhá na Noskovou. Pomůže tenistkám i Šafářová?

V honbě za postupem do finálového turnaje Billie Jean King Cupu se české tenistky opřou o domácí prostředí. Stejně jako muži v kvalifikačním kole Davisova poháru se představí v Ostravě-Porubě, kde si to o místo v nejlepší osmičce rozdají se Španělskem a Brazílii. Kapitán Petr Pála řešil několik omluvenek, spoléhat bude primárně na Lindu Noskovou. „Není to tak, že bych se cítila jinak než před lety, kdy jsem byla náhradnice. Nevnímám velké rozdíly,“ hlásí 33. hráčka žebříčku WTA.

V předminulé sezoně Billie Jean King Cupu tým posílený o Markétu Vondroušovou, Kateřinu Siniakovou či Barboru Krejčíkovou ztroskotal v semifinále na Kanadě, o rok později Češky skončily ve čtvrtfinále. V Málaze padly s Polskem, které táhla hvězdná Iga Šwiateková. V nynější sezoně však turnaj, který nahradil v roce 2020 Fed Cup, doznal celé řady změn.

Tentokrát se v kvalifikačním kole představí osmnáct družstev rozdělených do šesti skupin po třech účastnících. Vítězové jednotlivých skupin postoupí do listopadového finále v Šen-čenu, kde má kromě domácí Číny zajištěné místo i obhájce prvenství z Itálie. Pokud Češky úvodní část s Brazílií a Španělskem nevyhrají, příslušnost mezi elitou budou muset hájit ve světové baráži.

Skupinu odšpuntují čtvrtečním zápasem s Brazílií, o den později pak Jihoameričanky vyzvou Španělsko. Tenisový týden v RT Torax Areně vygraduje sobotním utkáním mezi Českem a Španělskem. Jakým systémem se bude hrát? Vzájemné duely čekají na týmové jedničky i týmové dvojky, případně pak rozhodne čtyřhra.

Brazilky i s hráčkou TOP 20

Větší nebezpečí se očekává od Brazilek, za které nastoupí sedmnáctá žena světového žebříčku a semifinalistka French Open 2023 Beatriz Haddad Maiová. „Teď toho moc neuhrála, ale je to velmi dobrá hráčka. Brazilky mají i silnou čtyřhru. Přes dvojku ve dvouhře bude největší šance vyhrát zápas,“ uvědomuje si kapitán Petr Pála.

Naopak Španělsko by tak nebezpečné být nemuselo, kvůli zranění mu totiž vypadla klíčová Paula Badosová. Evropanky budou sázet na Jéssicu Bouzasovou Maneirovou (69. místo žebříčku) a Saru Sorribesovou Tormovou (85. místo). „Španělsko má týmový duch. Taky má dobrou čtyřhru a zároveň singla mohou hrát všechny tři holky. Nejdřív mě ale zajímá Brazílie, přes kterou se musíme dostat,“ připomíná devětačtyřicetiletý rodák z Prahy.

V kvalifikačním týdnu bude spoléhat na třiatřicátou hráčku světa Lindu Noskovou či osmapadesátou Marii Bouzkovou. Do Ostravy dorazily i talentované Tereza Valentová s Dominikou Šalkovou. Na poslední chvíli naopak z nominace vypadla Sára Bejlek. Devatenáctiletou naději zbrzdily na turnaji v Antalyi zdravotní potíže, kvůli kterým musela skrečovat osmifinále se Simonou Waltertovou.

„Nominaci jsem pak řešil ještě s holkami, které hrály minulý týden v Miami. Kája Muchová je taky zraněná, jinak by přijela, byli jsme domluvení. Katka Siniaková se necítí fit a jak se říká, má toho plné brejle. Měla by být až v Madridu,“ prozrazuje Pála.

„Další v pořadí pro mě byla Linda Fruhvirtová, která hrála v Miami i Mexiku výborně. Z rodinných důvodů se ale omluvila, musíme to respektovat. Rád bych ještě přivítal někoho do budoucna, nějakou mladou juniorku. Bohužel Nikola Bartůňková má tento týden zkoušky ve škole, aby byla připuštěna k maturitě. A Laura Samson je na cestě na turnaj v Madridu. Bylo toho hodně,“ pokračuje dlouholetý kapitán.

Klíčovou roli tak převezme Nosková. „Je to mrzuté, holkám takové potíže nepřeju. Zranění takhle v polovině sezony nejsou dobrá, polovina holek kvůli nim nemůže nastoupit. Samozřejmě jim přeji brzké uzdravení a doufám, že to zvládneme i bez nich,“ říká čtvrtfinalistka loňského Australian Open.

Vypomůže Šafářová?

V tíživé situaci Pála kontaktoval i velezkušenou Lucii Šafářovou, která se vrátila z turnaje v Charlestonu. „Oslovil jsem ji, jestli by nechtěla být v týmu a holkám pomoct svými zkušenostmi. Letos odehrála tři turnaje ve čtyřhře a byla ve finále v Praze na Spartě. Hraje levou rukou, takže by nám pomohla i v tréninku. Na turnaji ale byla bez dětí, má toho hodně. Teď čekáme, jestli se k nám připojí,“ odkrývá Pála.

Pomoc od čtyřnásobné vítězky Fed Cupu by Češky braly všemi deseti. „Uvítala bych ji s otevřenou náručí. Lucka byla velkým členem fedcupového týmu z dávných let, ale zase ne tak dávných,“ usmívá se Nosková. „Má velkou historii, takže by to bylo super ji mít tady.“

Nosková v neděli poprvé trénovala s parťačkou Valentovou. Obě reprezentantky si pobyt na kurtu řádně protáhly. „Chtěla jsme si zahrát trochu víc, protože v sobotu jsem měla volno. Potřebovala jsem si na to zvyknout,“ pokyvuje Nosková. „Kurt je tady úplně nový a ještě není obehraný, ale každým tréninkem se bude zrychlovat. Zatím je to akorát, nicméně v zápase to bude trochu něco jiného.“

Bouzková je nejstarší

Po Noskové s Valentovou se k týmu připojila i Bouzková. „Povrch je moc příjemný, už v neděli večer jsem si ho vyzkoušela, takže v pondělí jsem na něm byla podruhé. Cítím se tu dobře, na kurtu se hezky hraje. S Terkou (Valentovou) jsme měly super trénink, odpoledne pak jdu hrát s Lindou,“ hlásí šestadvacetiletá hráčka.

Po turnaji v Bogotě, kde skončila ve čtvrtfinále, přijela do týmu, v němž je rázem nejstarší. „Bohužel,“ směje se Bouzková. „Je to pro mě velká změna, ale holky jsou super, celý náš tým je výborný, takže si to užíváme. Jako vždycky je sranda a hezky se připravujeme.“

A jak probíhala její dlouhá cesta z Kolumbie? „Přiletěla jsem v neděli ve dvě hodiny odpoledne do Prahy, pak jsme cestovali do Ostravy. Už jsme se vyspala, takže jet leg je zatím v pohodě. Uvidíme co další den, ale pro mě je teď důležité udělat změnu z antuky. Navíc tam ještě byla nadmořská výška, tak snad to bude dobré. Většinu času hraju na betonu, proto se snad rychle přizpůsobím,“ doufá Bouzková.