Pála o nečekaném zápase Lindy Fruhvirtové: Moc tomu nerozumím. Z porážky jsem smutný

Náročný týden happy end nepřinesl. České tenistky v rozhodujícím utkání o postup do finálového turnaje Billie Jean King Cupu podlehly Španělkám a v listopadu budou muset hájit příslušnost mezi elitou v baráži. Při kvalifikaci v Ostravě se nemohly opřít o Markétu Vondroušovou, Barboru Krejčíkovou či Karolínu Muchovou, které scházely kvůli zdravotním důvodům. Otěže tak převzaly jiné. „Všechny holky, které tady byly, do toho daly vše,“ těšilo kapitána Petra Pálu.

Do Poruby nepřijela ani Linda Fruhvirtová, která se z Billie Jean King Cupu omluvila kvůli vážným rodinným důvodům. V sobotu však nastoupila do kvalifikace WTA turnaje ve francouzském Rouenu, kde zdolala Italku Jessicu Pieriovou. Šéfa českého tenisu Jakuba Kotrbu přístup devatenáctileté tenistky rozladil, radost z něj neměl ani Petr Pála. „Hrát ve stejný den zápas jinde? Moc tomu nerozumím,“ říká kapitán.

Co jste si pomyslel, když se to dozvěděl?

„Dozvěděl jsem se to v šatně. Vůbec nebudu rozporovat, že se mi někdo omluví z vážných rodinných problémů. Hrát ve stejný den na turnaji mi ale přijde nešťastné a je to blbý signál do kabiny. Kdyby to aspoň bylo příští týden v Madridu nebo později. Vůbec to nechci rozporovat, protože nevím. U každého, kdo se mi omluví z vážných rodinných problémů, nebudu nic rozporovat, ale hrát ve stejný den zápas jinde? Moc tomu nerozumím.“

Naštvala vás taková omluvenka?

„Spíše jsem zklamaný směrem do kabiny. Teď je ale ve mně porážka. Nechci v nějakém návalu ještě něco říkat. Myslím si, že takhle to bylo řečeno srozumitelně.“

Ovlivní absence Fruhvirtové vaši budoucí nominaci?

„Teď toho mám, jak se říká, plný brejle. Myslím si, že bychom si ty věci měli nějakým způsobem říct a vysvětlit. Otázka je, kdo reprezentovat chce a nechce. Uvidíme, já nechci spekulovat. Tohle jsem respektoval. Čekal jsem však, že zápas bude hrát později než ve stejný den.“

Jak byste zhodnotil celý týden? Převažuje teď zklamání?

„Jsem samozřejmě smutný, že to nedopadlo. Jsem smutný za holky, protože tým celou dobu šlapal velmi dobře. Všechny holky, které tady byly, do toho daly vše, ostatně stejně jak se u reprezentace očekává. Ne každá sem přijela v nejlepším rozpoložení. Víme, že Maruška (Bouzková) hrála přípravu před Indian Wells a poté musela letět do Miami, aby si odehrála nějaké zápasy. Linda (Nosková) vlastně prohrála v Indian Wells i v Miami. Vybrat jedničku a dvojku týmu je hrozně těžké, zvlášť když holky přijedou s ne úplně oslnivou formou. Strašně jsem se v uvozovkách bál zápasu s Brazílií, abychom měli v sobotu o co hrát. Se Španělskem se to sice nepovedlo, ale věřil jsem, že se dostaneme alespoň k deblu. Poté se už mohlo stát cokoliv. Zápas Marušky mohl být tak 45 procent na 55, u Lindy 70 na 30, když to tak řeknu. Linda šla na kurt s cílem vyhrát.“

Nepoložil vás větší tlak?

„Určitě je to zodpovědnost. Na druhou stranu Maruška vyhrála první tři zápasy ve dvouhře a teď prohrála s hráčkou, kterou ještě neporazila. Je ale těžké, když se člověk necítí a na začátku je nervózní, to se ovšem týká každého. Vůbec si nemyslím, že jsme měli smůlu, ale chtělo to, abychom vyhráli pár míčků za sebou. V tu chvíli by se to mohlo otočit.“

V listopadu se musíme porvat

Splatili jste daň za nezkušený tým?

„Může to tak být. Máme hodně hráček, které jsou žebříčkově, historicky a výkonnostně vysoko. Na holkách, které přijely, ležela velká tíha. Na jednu stranu je člověk rád, že reprezentuje, ale prvky jako tíha a očekávání se tam mohou promítnout. Furt jsme řešili, kdo bude hrát čtyřhru, i proto jsme proti Brazílii nasadili Lindu s Terkou (Valentovou). Kdyby došlo na debla v situaci, kdy bychom mohli postoupit, šly by hrát Linda s Terezou. Takový byl náš plán.“

Nakonec do debla nastoupily Tereza Valentová a Dominika Šalková. Potěšila vás jejich výhra?

„Gratuluju jim, každá premiéra je těžká. Byť to v uvozovkách není ostrý zápas o nějaký postup, tak hrát před domácím publikem bez větších zkušeností není jednoduché. To, co holky předvedly na kurtu, bylo úžasné. Byla tam super energie, hrály fakt dobře. Mile jsem byl překvapený. Jsem rád, že si to mohly vyzkoušet a věřím, že mají na to, aby tady v budoucnu bývaly častěji. Fakt to bylo hezké.“

Na konci roku vás čeká baráž. Jak nahlížíte na listopadový termín a také na formát, který znovu zahrnuje tříčlennou skupinu?

„Je to tak, jak to je. V listopadu se prostě musíme porvat. Věřím, že se popereme a holky, které jsou v žebříčku nahoře, budou chtít hrát. Pro nás to bude velké utkání. Hlavně, ať jsou holky zdravé. Věřím tomu, že se o to popereme v nejsilnější sestavě, protože určitě máme hráčky, které mohou pomýšlet i na úspěchy ve finálovém turnaji. Měly by přece chtít, abychom ve světové skupině byli.“

Nemáte obavu, že omluvenek přibude?

„Každý si musí říct, jestli je pro něj důležité reprezentovat a pokusit se tým udržet ve světové skupině. Když jsou naše hráčky zdravé a přečtete si jejich jména, všichni víte, jak dobré jsou. Byla by škoda ztratit rok, abychom v tom dalším nehráli kvalifikaci, ale stát se může všechno. Záleží na losu. Hlavně ať jsou holky zdravé.“