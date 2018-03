Rosol věří ve velký comeback z 241. místa: Klid mi dodala také svatba

Tenhle týden jste prošel tříkolovou kvalifikací do hlavní soutěže challengeru v Marbelle, minulý týden z toho bylo čtvrtfinále na menším turnaji ITF v Reusu. Pět vyhraných zápasů za tak krátký čas, to není po pětiměsíční pauze špatné, že?

„Ano, jsem celkem spokojený. Nevěděl jsem, co od návratu očekávat. Ale tělo drží, docela jsem se už rozehrál. I když ten poslední zápas nevyšel (prohra v 1. kole na challengeru v Marbelle s Argentincem Andreozzim 3:6, 4:6), nevadí.“

Achilovka je v pořádku?

„Stoprocentně.“

Operaci jste podstoupil koncem října. Jak dlouho jste marodil?

„Stál jsem čtyři a půl měsíce. Sedm týdnů jsem chodil o berlích, vůbec jsem na nohu nedošlapoval. Jak mi sádru sundali, dostal jsem chodící ortézu a postupně nohu začal zatěžovat. Po třech měsících jsem chodil už bez jakékoliv bolesti.“

O velké přípravě na sezonu se asi ale mluvit nedá, že?

„Jak mě přestala šlacha bolet, začal jsem postupně běhat, asi měsíc jsem se připravoval. Nic se neuspěchalo, udělali jsme to dobře.“

Achilovku jste si zranil nešťastně při jízdě na kole. Jak k tomu přesně došlo?

„Sestupoval jsem z kola, vycvakával jsem tretru z nášlapů a stojná noha mi podklouzla. Stalo se to na Partyzánské ulici v Praze, kousek od Trojského mostu. Píchlo mě v achilovce a bylo to tak bolestivé, že už jsem prostě na operaci musel.“

Na druhou stranu se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Člověk si během delšího zranění odpočine, doléčí všechny problémy.

„To můžu jenom potvrdit. V životě jsem nebyl dlouhodobě zraněný, asi si už tělo samo o pauzu řeklo. Naštěstí se achilovka neutrhla celá, to by byl mnohem větší problém. Takže to beru pozitivně, opravdu jsem si odpočinul.“

V červenci vám bude 33 let, musel jste se do návratu na kurty přemlouvat?

„Vůbec. Mám to v hlavě srovnané, chci hrát, co nejdéle to půjde, takže klidně ještě další tři čtyři roky. Cítím se fit, odpočinutý.“

Pauzu jste si zpříjemnil už třetí svatbou vašeho života. Kolik klidu v soukromí vám dodal lednový sňatek s přítelkyní Petrou?

„Hrozně moc. Problémy s rozvodem (s Michaelou Ochotskou) mě provázely celý loňský rok, což vám samozřejmě na formě nepřidá. Klid v manželství pro mě znamená hrozně moc, jsem šťastný, že zase můžu fungovat a soustředit se čistě na svoji tenisovou práci.“

Prý máte i staronový tým.

„Ano, vrátili se ke mně Sláva Doseděl i kondiční Hynek Frömel, takže mám u sebe lidi, kteří mě za ty roky nejlíp znají. Věřím, že to společně ještě v žebříčku dotáhneme na nějaké dobré číslo.“

Takže jste za nepovedeným obdobím otočil stránku a začínáte od znova?

„Spíš jsem odpočinutý, což hraje velkou roli. Mám totiž velkou chuť se vrátit nahoru, i když si lidi možná myslí, že už na nějaká dobrá místa nedosáhnu. Ale já se fakt cítím pořád dobře, plný energie a síly, takže věřím, že se někam na dobrá čísla vrátím.“