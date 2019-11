Kanaďané vypustili na Davis Cupu čtyřhru. Zkritizoval je Djokovič i Murray | iSport.cz

Novak Djokovič vstoupil do finálového turnaje Davis Cupu výhrou nad Japoncem Jošihitou Nišiokou a pomohl Srbsku k první výhře • Reuters

Andy Murray se po třech letech vrátil do Davis Cupu a hned pomohl Velké Británii výhrou nad Tallonem Griekspoorem z Nizozemska • Reuters

Zrušení závěrečné čtyřhry mezi tenisty Kanady a USA na finálovém turnaji Davisova poháru vyvolalo kritiku z řad hráčů v čele s Novakem Djokovičem či Andym Murraem. Kanadští tenisté, kteří měli v úterý po úvodních dvouhrách už jisté vítězství, k deblu nenastoupili a USA do tabulky získaly bez boje jednu výhru s bilancí 12:0 na gamy. V konečném účtování týmů na druhých místech to může hrát zásadní roli v boji o postup do čtvrtfinále.