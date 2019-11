Davis Cupu šéfuje hvězda Barcelony. Piqué proti kritikům, zve i Messiho | iSport.cz

Piqué je na život po aktivní fotbalové kariéře očividně dost dobře připraven. Šéfuje několika společnostem pod záštitou investičního holdingu Kosmos, který založil s Hirošim Mikitanim, někdejším šéfem japonského obchodního giganta Rakuten.

Piquého firma se ve velkém věnuje mediálním aktivitám, natočila například dokument o Antoinu Griezmannovi, ve velkém také investuje do sportu.

Na konci loňského roku převzala klub FC Andorra hrající ve třetí nejvyšší španělské soutěži, a především od léta 2018 chystá obří změny tenisového Davis Cupu. Ty teď svět poprvé sleduje tento týden na historicky prvním finálovém turnaji.

Kosmos Tennis, součást cekého holdingu Kosmos, plánuje jako partner ITF investovat přes tři miliardy liber v průběhu dalších 25 let. Novému formátu ikonického turnaje se ale rýsuje konkurence v podobě historicky prvního ATP Cupu. Ten začne v Austrálii v lednu 2020, jen šest týdnů po Davis Cupu.

"Nevím, jestli je ve světě tenisu dost místa pro obě akce, nebo ne, ale je jasné, že obě se odehrají," sdělil Observeru Piqué. "Ale vždy jsem říkal, že naše dveře jsou otevřené, s ATP rádi vyjednáme nějakou dohodu. To je podle mě logický krok pro budoucnost," sdělil španělský fotbalista, který má nadstandardní vztahy s šéfem ATP Chrisem Kermodem. Ten ale svou pozici na konci roku opustí a veškerá vyjednávání tak zřejmě začnou znovu.

"Je pro nás důležité zachovat atmosféru, kterou Davis Cup vždy měl. Už jsme prodali téměř 100 tisíc vstupenek z celkových 130 tisíc," sdělil Piqué. 70 procent fanoušků jsou prý Španělé, z dalších 30 procent valících se na finálový turnaj v Madridu tvoří největší podíl Britové. Ti se těší na velký návrat svého hrdiny Andyho Murrayho.

"Je to velká světová zpráva, že Andy zase hraje na Davis Cupu. To, co tento rok předvedl, jak se dokázal vrátit a vyhrát turnaj po velkém zranění, je neuvěřitelné," vysekl Piqué poklonu zkušenému britskému tenistovi. "Hodně jsem s ním mluvil o tom, jak se bude měnit formát Davis Cupu. Vím, že tomu hodně věří a přikládá velkou důležitost."

Piquého čeká s Davis Cupem boj proti četným kritikům. "Davis Cup zemřel, a část historie našeho sportu zmizela kvůli pár dolarům," nechal se loni slyšet francouzský tenista Nicholas Mahut. Velké tenisové federace jako Británie, Německo či Austrálie byly při loňském hlasování proti změně turnaje, stejně tak Česká republika, návrh nakonec přesto získal dvoutřetinovou většinu.

"Snad se nám povede názor kritiků změnit. Doufám, že za pár let přijdou a řeknou, že se mýlili a že je Davis Cup v lepším stavu než kdy jindy," nechal se slyšet Piqué.

Ten se také ozývá na sociálních sítích. Když jeden z fanoušků na Twitteru poslal fotku před zápasem Belgičanů s popiskem, že návštěva není zrovna největší a na místech je tak 15 lidí, odpověď od Piquého na sebe nenechala dlouho čekat. "Jsi si jistý, že jich je vážně jen patnáct?" ptal se s fotkou už pořádně zaplněných tribun.

Are you sure there are just 15?? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/SouZ8FnBG7 — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 18, 2019

Na madridský turnaj plánoval Piqué dotáhnout i spoluhráče z Barcelony. "Ivan Rakitič se chce jít podívat na Chorvaty, Marc-Andre ter Stegen na Němce. Uvidíme, co Leo Messi, rozhodne se podle toho, kdy se vrátí ze srazu reprezentace," řekl Piqué. Právě Messi je podle Piquého dřivějších prohlášení jedním z mnoha investorů, kteří skrze skupinu Kosmos vložili do nového Davis Cupu finance.