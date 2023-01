Portugalská reakce na kritiku Čechů. Dostali jsme přímotopy, hlásí kapitán

Nejhorší obavy jsou zažehnány, čeští tenisté se mohou v Portugalsku kvalitně připravit na víkendový duel o postup do finálové fáze Davis Cupu. Ještě v pondělí přitom mrzli v hotelu, na kurtě i v šatně. „Pořadatelé udělali pokrok a musím je pochválit,“ prohlásil kapitán Jaroslav Navrátil.

Nepříjemně překvapení byli členové českého daviscupového týmu po příletu do Portugalska. „Podmínky jsou katastrofální,“ hlásil v pondělí v poledne kapitán Jaroslav Navrátil.

Poukazoval na fakt, že v hale bylo jen pět stupňů, velká zima panovala také v šatně a na některých hotelových pokojích.

„Ale už mi na pokoj dali přímotop a nemáme sebemenší problém,“ usmál se šéf české lavičky. O něco lepší podmínky prý panují také v hale a zázemí. „Přímotopy máme i v players lounge a v šatně.“

Tréninkovou jednotku tak v úterý naplno zvládl Jiří Lehečka s debutantem Jakubem Menšíkem.

„Zima nás trápí, ale bylo to už rozhodně lepší než v pondělí. Počasí se má zlepšovat, což tomu pomůže. Není to nic, s čímž bychom si neporadili. Už to není tak extrémní problém, jako byl v pondělí,“ hodnotil Lehečka, čtvrtfinalista Australian Open.

Tenisté také mohli konečně odložit tepláky i mikiny. „Hala není ideální, nebylo tam víc než deset stupňů, ale pořadatelé slibují, že se budou snažit dál. Kluci už trénovali v šortkách, takže se to zlepšuje,“ popsal Navrátil.

„Když je taková zima na kurtu, je ještě víc důležitá rozcvička. Máme tady dobrý servis od členů týmu, ale musíme si na to dávat velký pozor,“ řekl Lehečka. „Držíme tréninkovou jednotku v intenzitě. Snažíme se krátit pauzy na lavičce, abychom nevypadli z tempa a udržovali se v teple. Takovým způsobem přizpůsobujeme trénink. Všichni jsme dost zkušení na to, abychom si s těmito nástrahami poradili.“

Lehečkovi rychlejší kurt ve městě Maia vyhovuje. „Je to antuka, ale kurt je rychlejší, protože má betonový podklad. Pro moji hru sedí náramně,“ liboval si.

Do startu důležitého kvalifikačního zápasu má český tým stále relativně dost času. „Nezačíná se v pátek jako naposledy v Izraeli. Tím, že hrajeme v sobotu a v neděli, stihneme v přípravě vše a pro hráče to problém není. O víkendu má být 13 až 16 stupňů, do haly přijdou lidi a nějaké stupně tam nabudou,“ doufal Navrátil.

Ke změnám pomohly i stížnosti české strany. „My jsme řekli náš názor, takhle to bylo. A teď už se oni opravdu snaží a dělají vše ku prospěchu, aby oba týmy byly v sobotu a v neděli připraveny a spokojeny,“ dodal daviscupový kapitán.