Lehečka vyletěl na životní 39. místo. Teď zvládnout Davis Cup, přeje si

Úžasné tažení grandslamovým turnajem posunulo českého tenistu Jiřího Lehečku v novém vydání světového žebříčku na životní 39. příčku. Čtvrtfinalista Australian Open se po krátkém odpočinku a pobytu doma sešel s týmem a zamířil k daviscupovému zápasu v Portugalsku. „Můžu být spokojený a teď už se plně soustředím na to, abych se co nejlépe připravil na víkendový zápas,“ prohlásil v neděli na letišti.

Postup do čtvrtfinále Australian Open a skok o 32 míst nahoru. Jiří Lehečka byl odměněn za parádní vstup do sezony nejen tučným šekem na téměř 8,5 milionu korun, ale i osobním maximem na žebříčku ATP. Dosud byl nejlépe 71.

„Do Austrálie jsem odlítal s vysokými ambicemi, hlavně jsem se ale snažil obhájit body, které mi budou padat. Předváděl jsem dobrý tenis, porazil kvalitní hráče. Mám teď sebevědomí, ale na druhou stranu je potřeba se vrátit zpátky na zem,“ prohlásil jednadvacetiletý hráč.

V Praze se Lehečka v neděli sešel s většinou týmu kapitána Jaroslava Navrátila. V sestavě s Tomášem Macháčem, Vítem Kopřivou, Jakubem Menšíkem a Adamem Pavláskem o víkendu zabojují v Portugalsku o postup na finálový turnaj letošního ročníku Davis Cupu. „Budu schopný předvést nejlepší výkon,“ hlásil Lehečka, který však dál zůstává pokorný.

„Byl to super měsíc, moc jsem si to užil, ale nechci z toho žít delší dobu. Turnaj se povedl, dalo mi to plno zkušeností a pro mě teď bude hlavní, abych si i z úspěšného turnaje něco vzal. Abych předváděl i nadále co nejlepší tenis a pořád se zlepšoval. Hlavním focus je na to, abych pokračoval ve správných věcech,“ líčil. „Když udržím pracovní morálku a to, jakým způsobem se připravujeme a trénujeme, ve výkonech můžu vydržet a navazovat na ně.“

Pobyt v Melbourne se mu příjemně protáhl, přineslo to však i určité komplikace. „Nebudu lhát, ideální to není. Měl jsem trošku problémy s pravým kolenem, ale naštěstí to není nic vážného. V pondělí hned naskočím do tréninku,“ řekl Lehečka, který si musel opět zvykat na jiné časové pásmo.

„Tyhle všechny změny k tenisu patří. Není to nic příjemného, s časovým posunem jsem počítal, ale ten teplotní rozdíl je opravdu velký. Přiletěl jsem z pětatřiceti stupňů do Česka, kde bylo kolem nuly,“ pousmál se. „Měl jsem tři čtyři dny na to se srovnat a odpočinout si. Fyzicky i psychicky odlétám připravený,“ řekl.

Portugalci si na český tým připravili antuku. Hrát se bude v hale. „Je to zase změna, oni na antuce budou připraveni líp než my. Zatím. Ale my budeme mít skoro týden k tomu, abychom se připravili a necítili žádný velký rozdíl,“ věřil Lehečka, který se znovu rád setkal se zbytkem týmu. Na letišti chyběl jen Pavlásek, který hrál v neděli finále challengeru.

„Přijeli jsme sem všichni, abychom se navzájem podporovali a vyhecovali k co nejlepším výkonům. A hlavně prodali zkušenosti, které jsme v poslední době nejen v Davis Cupu nasbírali,“ zakončil Lehečka.