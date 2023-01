Česká zloba v Portugalsku! Tenisté mrznou. V tom se nedá hrát, ví kapitán

Jiří Lehečka by měl nastoupit v Portugalsku, ale zatím český tým trápí zima • Facebook/Czech Davis Cup Team

V neděli odletěli tenisté do Portugalska bojovat o postup do finálové fáze Davis Cupu. Víkendový duel hostí městečko Maia nedaleko Porta a tuto oblast zasáhly nečekaně nízké teploty.

„Ráno byly v Portu čtyři stupně, přes den osm,“ hlásil Jaroslav Navrátil.

„Když jsme se sešli na snídani, zjistili jsme, že někteří měli na pokoji teplo, ale někteří jenom sedm stupňů. Přijeli jsme na halu, která je starší. Kurt je vynikající, ale v hale je pět stupňů. Podmínky jsou zatím katastrofální,“ uvedl daviscupový kapitán.

Polootevřená hala není vytápěná a proudí do ní chladný venkovní vzduch. Předpověď na víkend sice slibuje teploty až 16 stupňů, kapitán však momentálně nevidí způsob, jak by se hráči mohli na duel kvalitně připravit.

„Uvidíme, až přijede rozhodčí, co se s tím dá dělat, ale oni moc možností nemají – hala je velká a nevím, jak by ji vytopili. Takže se zvyšuje nebezpeční zranění hráčů,“ zdůraznil Navrátil. „Teď si nedovedu představit, že by se v takových podmínkách hrálo.“

Hráči v pondělí lehce trénovali v mikinách, bundách i čepicích. „Jsou to na začátek jen komplikace. Nejsou to podmínky pro daviscupovou skupinu,“ konstatoval Navrátil. Členové týmu měli v plánu dokonce vyrazit na nákup zimního oblečení i přímotopů.

„Nejsem na to připravený, oblečení budu muset nějak vyřešit. Hrál jsem asi hoďku dvacet a zima byla fakt šílená. Nedovedu si představit, trénovat v tom celý týden. Navíc je zima i v šatně. Uvidíme, co se s tím dá dělat,“ řekl Tomáš Macháč, týmová dvojka.

Vedení týmu bude o situaci jednat s vrchním rozhodčím a dalšími představiteli mezinárodní federace ITF, kteří do dějiště zápasu dorazí v úterý.