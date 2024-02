Talent Menšík vyhlíží top turnaje i Davis Cup. Strach nemám, hlásí

Start sezony v Austrálii jej příjemně navnadil. Osmnáctiletý supertalent z Prostějova Jakub Menšík zapsal finále na kvalitně obsazeném challengeru a z kvalifikace pak prošel do 2. kola Australian Open. „Dostal jsem se do tempa a zápasového rytmu. Svoji hru jsem posunul zase o level výš,“ pochvaluje si 127. tenista světového žebříčku před startem daviscupové kvalifikace proti Izraeli. Pokud dostane důvěru kapitána Jaroslava Navrátila, bude muset zvládnout zápas z pozice jasného favorita. Další výzvy jej čekají na velkých podnicích v Dauhá, Indian Wells nebo Miami.

Jakube, jak byste popsal svůj herní progres za poslední rok?

„Když jsem přišel z turnajů kategorie futures na challengery, zjistil jsem, že soupeři jsou o něco lepší než já. Měli více zkušeností, když jsem s nimi hrál, poznal jsem rozdíl. Postupně jsem se jim vyrovnal, ne-li byl o něco lepší, což hráč pozná hlavně na výsledcích. Oproti loňsku jsem vylepšil rychlost druhého servisu, když jsem nastoupil s juniorským druhým podáním, dostával jsem se hodně pod tlak. Ale zapracovali jsme na tom stejně jako na returnu. Tyhle dva údery jsou nejtěžší, ale taky nejdůležitější v klíčových momentech.“

Pokud byste o víkendu dostal nominaci do daviscupové dvouhry, oproti loňskému vystoupení se Srbem Dušanem Lajovičem byste do utkání nastupoval z pozice favorita. Chtěl byste zažít tuhle novou zkušenost?„Nefixuji se na to, jestli jsem outsider, nebo ne. Hrajeme s Izraelem, a i když jeho hráči nemají ranking jako my, zápasy v Davis Cupu je to vždy specifické. Je to týmová soutěž a oni budou určitě schopni vybičovat se k lepším výkonům. Když dostanu důvěru do dvouhry, udělám maximum, ať pomůžu týmu. Premiéru jsem si odbyl ve Valencii a tam jsem to zvládl skvěle. Týmové akce mě vždy dobře nabudí, proto jsem uvolněný a schopen předvádět skvělé výkony. Nemám vůbec strach nebo špatné myšlenky, že by to mohlo špatně dopadnout.“

Český tým hraje na domácí půdě po pěti letech. Očekáváte, že to bude výrazný rozdíl?

„Zápas ještě nezačal, takže nevím, jak moc bude odlišná atmosféra oproti zápasům v loňském roce. Ale hned je poznat, že máme dokonalé podmínky – cokoliv si řekneme, tak to máme. V tomhle je to super a věřím, že takhle to půjde i na kurtu.“

Menší hala ve Vendryni pojme asi jen 1200 diváků, přesto si konečně vyzkoušíte domácí kulisu…

„I když je takhle hala skromnější, tak jsou tribuny velké. Lístky se vyprodaly, takže očekáváme velký rachot.“

Ve světovém žebříčku se přibližujete hranici elitní stovky. Jak to ovlivnilo váš další turnajový program?

„Po Davis Cupu ve čtvrtek odlétám do Bahrajnu, kde mě čeká challenger 125 v Manámě, následovat bude podnik ATP 250 v Dauhá, kde jsem dostal na základě Next Gen rankingu. Je fajn, že si zase po čase zahraju takový turnaj, na sbírání zkušeností to bude skvělé. Pak se chystám na kvalifikace do Indian Wells i Miami.“

Ve vašich stopách by rád kráčel další výrazný talent Jan Kumstát, který jako vy získal trofej pro finalistu juniorky Australian Open. Jak dobře se znáte a trénujete spolu v domovském klubu?

„Celou jeho cestu v Austrálii jsem sledoval, mrzí mě, že to finále nedopadlo. Skončilo to úplně stejně, jako jsem zažil já před dvěma roky. Honza je taky z Prostějova, máme možnost spolu trénovat, máme stejného kondičního trenéra. Vídáme se spolu často a máme spolu skvělý vztah. Jsme kámoši a čas spolu trávíme na kurtu i mimo něj. Ale teď jsem ho poslední dva měsíce neviděl – takový je holt tenisový život.“