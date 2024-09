Navrátil se opřel do Hájka s Rosolem: Od nich kritiku neberu, chci zůstat

„Tým má opravdu velký potenciál, já tomu věřím. A že se nepovedl tenhle rok… Já si myslím, že kluci se ještě do konce sezony všichni zlepší, jsem o tom přesvědčený, když budou zdraví. A jestli u toho zůstanu? Já chci zůstat, ale jestli nejsem pro hráče dobrým kapitánem, budu to respektovat. Ale o tom, jestli budu pokračovat, nebo ne, ať rozhodne někdo jiný. A to je vedení tenisového svazu,“ řekl Navrátil.

Sedmašedesátiletý kapitán se stal terčem kritiky za to, že do Valencie vzal pouze čtyři z pěti možných hráčů. Poté, co jedničku Tomáše Macháče trápily zdravotní potíže, kvůli nimž vzdal duely se Španělem Carlosem Alcarazem či Australanem Alexeiem Popyrinem, a Jiří Lehečka vynechal zápas s Austrálií kvůli viróze, měl potíže se skládáním sestavy. Na pochybení kapitána poukázali třeba bývalí reprezentanti Hájek či Rosol.

„Od nich to neberu. Jeden hraje v Německu deset let a vůbec se o český tenis nezajímá, druhý skončil s kariérou a nedovedu si ho představit jako trenéra,“ reagoval Navrátil. „Člověk dělá pro český tenis 30 let, 18 let Davis Cup. Vytrénoval jsem pět hráčů do první světové stovky. Ano, nesu za to odpovědnost, že tento ročník byl nepovedený. Ale o mojí práci, jestli je validní, jestli jsem dobrý, špatný, mladý, starý kapitán, tak to ať opravdu rozhodne někdo jiný,“ doplnil Navrátil.

Češi prohráli ve skupině všechny tři zápasy. Domácímu Španělsku a Austrálii podlehli 0:3, v sobotu na závěr Francii 1:2. „Kluci tam nechali všechno, co mohli. Bylo na nich, jak k tomu přistoupí, já jsem byl přesvědčený o tom, že budou chtít vyhrát poslední zápas, ale bohužel se to nepovedlo. Já jim ale můžu jen poděkovat,“ doplnil Navrátil.

Ohledně své budoucnosti počká na rozhodnutí svazu. „Nebudu za kluky chodit, jestli jsem dobrý kapitán, nebo ne. To je pod moji úroveň. Každý rok není jen sluníčko. Letos se sešly věci, které člověk předpovídat nemůže. Teď jsem mohl mít pět hráčů, ale říkám, že si za nominací stojím,“ řekl Navrátil.