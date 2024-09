Hájek: Navrátilova nominace? Kvůli penězům, riskoval Macháčovo zdraví

Zkuste to vysvětlit po svém.

„Když jsem viděl nominaci na Davis Cup, koukal jsem se na soupisky. A první, co člověka trkne: proč mají všechny týmy minimálně pět hráčů plus třeba dva na sparing, a my Češi máme zase jen čtyři?“

Jakou máte teorii?

„Moje jediné vysvětlení je takové, že budget na hráče se rozděluje líp mezi čtyři než mezi pět lidí. Z koláče si pak ukousneš víc. Smutné, že se k tomu takhle přistupuje. Ale ani mě to nepřekvapilo, spíš mě to mrzí vzhledem k Vítkovi Kopřivovi, který je 143. na světě a je jasně čtvrtý český singlista. Proč tam nejel? Důvod, že by stejně nevyhrál, je pro mě absolutně zoufalý. Podívejte se, kolik týmů tam má hráče mnohem hůř postavených než je Vítek.“

Kapitánovo vysvětlení, že Kopřiva nemá potřebnou výkonnost, týmu by stejně nepomohl a pro tréninky nebyl potřeba, neberete?