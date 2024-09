Za kulisy DC: Proč tak tvrdý proces s Navrátilem? A kde je Štěpánek?

Pět dramatických dnů ve Valencii otřáslo českým daviscupový týmem. Po osmnácti letech úspěšných služeb skončil kapitán Jaroslav Navrátil. Deset hodin poté, co prohlásil, že má s perspektivním týmem zájem pokračovat, už vyšla tisková zpráva, že ho střídá Tomáš Berdych. Deník Sport v otázkách a odpovědích analyzuje, co vedlo k tak překotnému spádu událostí a co se vlastně na východním pobřeží Španělska stalo.