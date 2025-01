Lehečkův největší problém: Se vší úctou, soupeř hrál tak pomalu…

Jaké je hodnocení zápasu?

„Zápas budu komentovat pozitivně, splnil jsem to, co jsem od sebe očekával. Ale rozhodně to nebylo tak jednoduchý, jak si možná někteří mysleli. Je to Davis Cup, v něm jsou zápasy vždycky nahoru dolů. Je strašně náročný hrát proti soupeři, kterého vůbec neznáte. Dobře jsem se s tím ale popral, čím dýl jsem hrál, tím líp jsem se na kurtu cítil. To pro mě bylo hlavní. Stejně jako že jsem do šatny přinesl první bod.“

Překvapil vás neznámý soupeř něčím?

„Byl to pro něj dneska asi těžký den. S veškerým respektem k němu musím říct, že mě překvapil hlavně tím, jak hrál pomalu. Na Australian Open jsem hrál s klukama, kteří hráli velice rychle, trénoval jsem tady celý týden s Kubou Menšíkem, Tomášem Macháčem i Maximem (Mrvou), který s námi taky dokázal držet krok. Hráli jsme velice rychlý tenis. Pak moji hru lehce vykolejilo, jak hrál Korejec pomalu. Proto mi trochu chyběl timing na údery a ze začátku jsem se s tím celkem pral.“

Jak na vás zapůsobila atmosféra?

„Líbila se mi strašně moc. Nemáme moc šancí hrát doma, moc jsem si to užil. Je pro mě výjimečné hrát před plnou halou českých fanoušků.“

Jaké bylo mít vedle sebe na lavičce Tomáše Berdycha. Dával vám dobré tipy, nebo se jako nováček teprve hledal?

(smích) „Fungovalo to dobře. Na komunikaci o tenise jsme spolu zvyklí, nebyla to pro nás žádná novinka. Vedl si skvěle a já se snažil mu to nedělat moc těžší a těžší. Byly tam momenty, kdy jsem potřeboval trochu poradit. Oba jsme to zvládli dobře. Pro člověka jako Tomáš, který byl v mé pozici tolikrát, nebyl zase tak velký problém adaptovat se a podívat se na tenis z druhé stránky. Fakt mi to přišlo fajn. Tomáš je nový impuls, mladá krev, hrozně se k nám hodí. Je k nám věkově blíž a není to ještě tak dlouho, co sám hrál. Vidím v tom samá pozitiva.“

Nastavil nové pořádky v tom, jak tým funguje?

„Obrovské změny ve fungování týmu nedělal. Nebyl důvod. Pro něj je hlavní věc, abychom chodili na kurt připravení, dobře rozcvičení. Dáváme velký důraz na regeneraci, k čemuž tu máme skvělý realizační tým. Berďa se to, jak velký byl profík ve své kariéře, snaží přenášet na nás. Plno z nás už to máme v sobě zažraný, ale třeba Maxima ještě občas musíme k nějaké té masáži dokopat.“ (smích)

V čem je tedy pod Berdychem největší změna?

„Jeho osobnost, nový impuls. Je to někdo nový, kdo přinese jiné historky ke stolu, bavíme se o jiných věcech.“

Tomáš vypráví historky?

„To byste se divili…“ (smích)