Moták o nabitém programu i parádním rozjezdu Třince: Pracuju, jak nejlépe umím
V úvodních patnácti kolech sesbírali 35 bodů, čímž dorovnali druhý nejlepší start v klubové historii. Třinečtí hokejisté na něj poté navázali dvěma tříbodovými a jednou nájezdovou výhrou. Před reprezentační pauzou sice padli s Hradcem Králové i Pardubicemi, extraligové tabulce ale i nadále vládnou. Komfortně, na druhou Plzeň drží šestibodový náskok. „Důležité je, že se nám dařilo pravidelně bodovat," těší kouče Ocelářů Zdeňka Motáka.
Nahuštěný program zkraje sezony zvládají na výbornou. Přitom právě Oceláři tráví ze všech extraligových týmů nejvíc času na cestách. Na ledě to poznat není, Třinec si oproti minulé sezoně výrazně pomáhá i venku. „Mnohdy jsme ani netrénovali. Nebo trénovali, ale jen patnáct minut. Spíš je důležitější spánek, regenerace, dobrá životospráva, dobrý pitný režim a dobré jídlo,“ vyjmenovává Zdeněk Moták v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Pamatujete si z minulosti podobně nabitý extraligový začátek?
„Tohle ještě nebylo. Sám vidíte, že v únoru je bezmála měsíční pauza, podle které se to potřebovalo zařídit. Program je nahuštěný, ale samozřejmě to respektujete. Pro nás je spíš horší to, že nám některé kluby nechtěly vyměnit zápasy. Je těžké hrát doma řekněme s Boleslaví, pak cestovat do Plzně, mít doma České Budějovice a následně jet třeba do Hradce. Autobusem se pod šest hodin nedostanete. Jsou tam ale i jiné aspekty, ať už z hlediska životosprávy nebo spánku, který je naprosto základní. Spíte na jiných matracích, v autobuse nebo mnohdy nespíte vůbec. Právě tohle je pro nás těžší než nahuštěný program.“
Proto vám přišlo volno od pondělí do čtvrtku vhod. Dá se ale vůbec od hokeje úplně vypnout?
„Asi nedá. Pořád to máte v hlavě. Vy se to sice z ní snažíte nějakým způsobem vytěsnit, ale stejně na to myslíte.“
Po dvaceti zápasech jste s 43 body první. Je to naprosto ideální scénář?
„Důležité je, že se nám dařilo pravidelně bodovat. V průměru máme víc než dva body na jedno utkání, což je skvělé číslo. Jsem rád, že se nám to daří držet.“
V čem vidíte hlavní důvody, že tým od začátku sezony takhle šlape?
„Během letní přestávky jsme si odpočinuli v hlavách a nechali jsme odpočinout i tělo. Měli jsme také dobré předzávodní období. Sice jsme v něm hráli jenom šest zápasů, ale snažili jsme se připravit dobře. Musím na to zaklepat. Doufám, že se nám budou vyhýbat zranění a budeme hrát v plném složení. Myslím si... Ale nechci to zakřiknout, takže nic.“ (usmívá se)