Tenhle formát je nepovedený a zkažený, pustil se Lehečka do finálového turnaje DC
Včetně finále v Bruselu prohrál tři poslední zápasy na ATP Tour. Přesto má odškrtnuté všechny cíle, které si pro sezonu 2025 vypsal. Skončí ji v TOP 20 jako sedmnáctý tenista světa, vyhrál turnaj v Brisbane. A zlatou tečku by rád přidal v Boloni, kde povede ve finálovém turnaji český tým jako jednička. „Jsme rádi, že tady můžeme být. Všechno je fajn, všechno probíhá, jak má,“ hlásil spokojeně Jiří Lehečka. Ale...
V sezoně máte nahráno už přes šest desítek zápasů a bylo znát, že už vám v posledních turnajích docházejí síly. Jak jste se zvládl připravit na Davis Cup?
„Cítím se dobře. Předtím, než jsme letěli sem do Boloni, jsem udělal dobrý přípravný blok. Věnovali jsme se kondici, hodně jsem toho naběhal. Tady už se snažíme všechno doladit hlavně tenisově a zvyknout si co nejvíc na podmínky. Modlíme se, ať všichni z našeho týmu takhle vydrží. Je to pak dobré i pro kapitána, když pracuje se stoprocentně zdravým týmem a nemá tam žádné marody.“
Což nemůže říct španělský protějšek Tomáše Berdycha David Ferrer, jenž přišel o světovou jedničku Carlose Alcaraze. Jak to berete?
„Ta zpráva je rozhodně příjemná. Některé lidi asi napadlo, že se to může stát, když viděli finále Turnaje mistrů, v jehož závěru se Carlos nechal ošetřovat. Samozřejmě víme, že španělský tým bez Alcaraze je slabší, rozdíl tam je, ale pořád je to Davis Cup a i tak mají velice kvalitní tým. Munar a ostatní mají tento rok dobrou formu.“
Musí pro vás ale být velký rozdíl, když ve čtvrtek nepůjdete na Alcaraze, nýbrž na 36. hráče světa Jaumeho Munara, kterého jste porazil dvakrát ze dvou zápasů.
„Rozdíl tam samozřejmě je. Alcaraz je světová superstar, která tenis umí náramně. Zažil jsem to letos třikrát na vlastní kůži. S Munarem jsem už taky hrál. Do detailu jsem nad tím ale úplně nepřemýšlel, neměl jsem na to ještě moc času. Pro mě bude hlavní soustředit se sám na sebe a hrát svoji hru.“
Čtvrtfinále se Španěly bude nezvyklé časným startem utkání, který je už v deset hodin dopoledne. Co vy na to?
„V tenise si nemůžeme moc vybírat. Někdy hrajeme pozdě večer, někdy brzy ráno. Samozřejmě není úplně obvyklé začínat daviscupové zápasy takhle brzy ráno. I zápasy na Tour začínají minimálně v jedenáct, někdy i ve dvanáct. Desátá je doopravdy brzo. Ale naštěstí jsme tady měli dost času si zvyknout, jak to tady chodí. Naučit se všechny cesty na centr a podobně. Začátek zápasu je jedna z věcí, která byla jasně daná dopředu.“
Jak jste jinak spokojený s organizací Final 8?
„Italové organizačně, co se týče stadionu, šaten a tak dále, udělali výbornou práci, všechno je na veliké úrovni. Cítíme se tady dobře, skrz tohle je to tady fajn.“
Na Turnaji mistrů v Turíně nešetřila největší tenisová esa kritikou současného formátu Davis Cupu a navrhovala například hrát ho jednou za dva roky. Jaký na to máte názor?
„Myslím, že tenhle formát s finálovou skupinou je zkažený, takový nemastný neslaný. Přijde mi to jako nepovedený pokus o něco. Je smutné, že hrajeme čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku někde v Boloni. Alespoň, že už se první dvě kola hrají systémem doma – venku. To mi přijde lepší, příjemnější a celkově divácky atraktivnější, když se hraje pět zápasů. Celkově ale, když se bavím s bývalými i současnými hráči, nikdo nemá na finálový turnaj osmi zemí nejpozitivnější názor. Samozřejmě kromě týmu, který je tady doma, což jsou Italové.“