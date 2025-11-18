Předplatné

Česko - Portugalsko 0:0. Lvíčata mají cenný bod, obří šance Pecha v nastavení

Česká jednadvacítka remizovala s favorizovaným Portugalskem
Dominik Pech mohl v závěru rozhodnout
Lukáš Mašek střílí na branku
Lukáš Ambros lituje spálené šance
iSport.cz, ČTK
Mládežnické výběry
Nejtěžší soupeř kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy nedokázal porazit českou jednadvacítku. Ta s Portugalci remizovala v Hradci Králové 0:0, šance přitom byly na obou stranách. „Lvíčata“ berou cenný bod, hosté byli totiž až do vzájemného duelu stoprocentní, za čtyři zápasy nasázeli 21 branek a žádnou nedostali. V závěru dokonce mohl Dominik Pech v obrovské šanci převrátit zápas na stranu českých mladíků.

„Lvíčata“ v úvodních třech zápasech zvítězila, minule ale prohrála v Bulharsku. Na šampionát, který v roce 2027 uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Portugalci ve čtyřech úvodních zápasech ve skupině pokaždé vstřelili minimálně dvě branky. Také v Malšovické aréně si vytvořili šance jako první. Chermitiho hlavička po rohovém kopu „olízla“ břevno, o chvíli později pak útočník Glasgow Rangers jen těsně minul branku. Z třetí příležitosti už Chermiti před přestávkou mezi tyče zamířil, ale brankář Koutný jeho střelu vyrazil.

Ve druhém poločase Planka přesným centrem a Ševínský šikovným blokem připravili tutovku pro Maška, útočník ale ani z malého vápna netrefil branku. Favorit byl nebezpečnější, osamocený Roger Fernandes trefil na zemi ležícího Chytrého, od něhož se míč odrazil mimo. Hlavou těsně přestřelil Martim Fernandes a velkou šanci spálil Varela.

Český tým mohl nakonec i vyhrát. V páté minutě nastaveného času měl po brejku ideální možnost střídající Pech, jehož ránu po zemi brankář Carvalho vykopl na roh. Portugalci tak ani v pátém duelu ve skupině neinkasovali, Koutný si připsal třetí zápas s čistým kontem.

Skupina B

1.Portugalsko541021:013
2.Česko531110:310
3.Skotsko521217:77
4.Bulharsko42116:57
5.Ázerbájdžán40224:142
6.Gibraltar50051:300

