Zraněný Alcaraz má zlomené srdce. A my jsme teď favoriti, potěšilo Berdycha
PŘÍMO Z BOLONI | Úterní podmračené ráno v Boloni rozjasnila českým tenistům povzbuzující zvěst. Světová jednička Carlos Alcaraz míří domů a Davis Cupu se nezúčastní. Španělsko, čtvrteční soupeř party kapitána Tomáše Berdycha, tak dva dny před čtvrtfinále degradovalo z favorita na outsidera zápasu. „Je to příjemná zpráva po ránu,“ hodnotil Berdych. „Nedá se říct, že jsme z toho nas…,“ usmál se Jakub Menšík.
Carlos Alcaraz si při nedělním prohraném finále Turnaje mistrů proti Janniku Sinnerovi poranil zadní stehenní sval a v úterý dopoledne oznámil, že z boje o salátovou mísu, kterou ještě v kariéře nezískal, odstupuje.
„S velkou lítostí oznamuji, že nebudu moci hrát za Španělsko v Davis Cupu v Bologni… Mám otok v pravém hamstringu a lékaři mi doporučují nehrát. Vždycky jsem říkal, že reprezentovat Španělsko je to nejlepší, co existuje, a moc jsem se těšil, že nám pomůžu bojovat o Davis Cup. Jedu domů se zlomeným srdcem…,“ vzkázal na sociálních sítích.
Českým tenistům tak podruhé za sebou přálo štěstí. Při kvalifikaci o Final 8 na Floridě se museli Američané obejít bez zraněných Bena Sheltona s Tommym Paulem, nyní Berdychově partě odpadla z cesty světová jednička.
Povolat opomenutého Davidoviche? Nereálná šance
„Není žádné tajemství, že španělský tým s Alcarazem a bez něj je obrovský rozdíl. Samozřejmě nám to nic negarantuje, ale určitě nás to najednou dává do pozice, které bychom se neměli bát, teda že jsme teď favoriti zápasu. Ale pořád jsou to jen papírový předpoklady, pořád je to o tom, že potřebujeme udělat dva body a já pevně věřím, že to kluci zvládnou,“ hlásal kapitán, jenž má v týmu dva ze tří žebříčkově nejvýš postavených hráčů, kteří do Boloni dorazili. Po světové trojce Alexandru Zverevovi to jsou Jiří Lehečka (17. na ATP) a Menšík (19.).
Španělská sestava se naopak aktuálně skládá z Jaime Munara (28 let, 36. na ATP), Pabla Carreňa (34. 89.), Pedra Martínéze (28, 95.) a elitního deblisty Marcela Granollerse (39, 6. na deblovém žebříčku). A také už je nereálná šance, že by ještě Španělé povolali v původní nominaci opomenutého Alejandra Davidoviche (26, 14.). Možnost k takovému kroku skončila podle pravidel v pondělí v 11 hodin.
To jsou starosti soupeřů, Češi se naopak mohou v klidu chystat. Pochvalují si dobré zázemí v areálu boloňského výstaviště, kde se bude hrát. A především je pětice hráčů po nepovedeném a zdravotními komplikacemi poznamenaném konci sezony v pořádku. „Všichni kluci jsou zdraví, nachystaní a hrají dobře. Takže rozhodování o sestavě je příjemně komplikovaný,“ mohl prohlásit kapitán Berdych, jehož týmu se otevírají extrémně zajímavé možnosti.
Čtvrtfinále se Španělskem začne ve čtvrtek již v 10 hodin dopoledne, vítěz narazí na lepšího z dvojice Argentina – Německo. Semifinále je na programu v sobotu a finále v neděli.