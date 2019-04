Šafářová se lekla: Ježišmarjá, vždyť já brečím už před zápasem | iSport.cz

Jak jste ustála dojetí posledního fedcupového utkání?

„Bojovala jsem s tím. Nejdřív jsem byla hodně nervózní už před zápasem, protože to bylo emotivní. Když mě představovali na kurtu a vypočítávali všechny úspěchy, co jsem zažila, tak už jsem měla slzy v očích a říkám si: Ježišmarjá, ještě jsme nezačala hrát a už brečím. Zápas s Bárou jsme ale nakonec odehrály moc dobrý. Obrovsky emotivní to bylo na konci, to už jsem slzy vůbec neudržela.“

Alespoň máte natrénováno na další rozlučky, které vás čekají v Praze a při Roland Garros.

„To je pravda.“ (smích)

Ve Fed Cupu vyšel konec úplně ideálně, sama jste proměnila mečbol. Byl to plán?

„Napadalo mě, jestli budu mít poslední balon, který budu zakončovat. A nakonec to vyšlo, takže krásný. Strašně si vážím toho, jakou rozlučku jsem tady mohla mít. Lidi zůstali a vytvořili mi krásné prostředí.“

Navíc v Prostějově, kde jste tenisově vyrostla.

„Přesně tak. Tady jsem strávila dětství, dá se říct, že jsem tady odehrála nejvíc hodin. Loučit se právě tu je specifické a krásné.“

Ostrý zápas jste hrála po sedmi měsících. Uspokojil vás výkon?

„Myslím, že byl dobrý. Vždycky to může být ještě lepší, ale myslí, že jsme hrály s Bárou (Krejčíkovou) hezkého debla.“

A poprvé ve fedcupové kariéře jste nakonec zvítězila ve čtyřhře…

„Hurá, konečně! I předtím jsem vždycky nastupovala už za rozhodnutého stavu. Už to byl debl po oslavě, proběhlo trochu nějaké šampáňo, emoce z oslav. Bylo těžký přijít na kurt a zkoncentrovat se. Dneska jsem ale byla zkoncetrovaná a chtěla jsem fakt vyhrát.“

Daviscupoví hrdinové Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem si svůj rozlučkový zápas ve své soutěži nezahráli, vám se to povedlo naplánovat. Jste ráda, že jste nakonec kývla a na baráž s Kanadou dorazila?

„To je něco, co jsem na rozlučkách chtěla, proto jsme začala znovu trénovat. Zdravotně jsem byla v pohodě, tak jsem si říkala, že to bude hezčí, když si to ještě odehraju a užiju na kurtu. První rozlučka se povedla krásně, tak uvidíme, jak se povede ta česká singlová v Praze a i ta zahraniční. Těším se na ně taky.“

Tušíte, zda vám pořadatelé Roland Garros udělí volnou kartu do singlu?

„Žádám o ni, ale myslím, že se to dozvím až někdy těsně před turnajem. Určitě bych měla ale hrát v Paříži debla s Bethanií (Mattekovou Sandsovou).“

Vaším dalším turnajem tedy bude přespříští týden Prague Open?

„Dostala jsem ještě volnou kartu na tento týden do debla ve Stuttgartu s Nasťou Pavljučenkovovou, protože jsem si říkala, že bych si ještě zahrála nějaký zápas. S Nasťou jsem čtyřhry začínala, s Bethanií končím, takže jsem si to ta pěkně poskládala, že si tam Stuttgart vložím.“