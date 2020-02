Fed Cup 2020: Program, vstupenky na finále v Budapešti | iSport.cz

Po vzoru mužského Davis Cupu přichází s novým formátem i Fed Cup. V únoru se odehrály kvalifikační duely, dvanáct nejlepších týmů se nyní utká na finálovém turnaji v Budapešti, který proběhne od 14. do 19. dubna. Účast ve finále měly předem zajištěnou domácí tenistky, finalistky posledního ročníku z Francie a Austrálie a Češky, které obdržely divokou kartu.

Původně měl jít český tým vedený kapitánem Petrem Pálou do kvalifikace. ITF však jednomyslně vyhověla české žádosti o divokou kartu.

Účast ve finále Fed Cupu si podle nového formátu pravidelně zajistí:

hostitelská země (Maďarsko do roku 2022),

(Maďarsko do roku 2022), finalistky posledního ročníku,

držitel divoké karty ,

, 8 týmů z kvalifikace Světové skupiny.

Program Fed Cupu 2020

Finálový turnaj v Budapešti

Finále proběhne na antuce v László Papp Budapešť Areně od 14. do 19. dubna. Budapešť bude finálový turnaj hostit i v roce 2021 a 2022. Týmy na turnaji budou rozděleny do čtyř skupin po třech týmech. Následuje semifinále, do kterého postupují ze skupiny pouze vítězné týmy. Každý duel se hraje na tři zápasy během jednoho dne - dvě dvouhry a čtyřhra. V týmech může být tři až pět tenistek.

Rozlosování skupin finálového turnaje Fed Cupu 2020

Skupina Týmy Skupina A Francie, Rusko, Maďarsko Skupina B Austrálie, Bělorusko, Belgie Skupina C USA, Španělsko, Slovensko Skupina D ČR, Německo, Švýcarsko

Kvalifikace Světové skupiny Fed Cupu 2020

Týmy Dějiště Povrch USA - Lotyšsko 3:2 Everett, Washington tvrdý povrch Nizozemsko - Bělorusko 2:3 Haag antuka Rumunsko - Rusko 2:3 Kluž tvrdý povrch Brazílie - Německo 0:3 Florianópolis antuka Španělsko - Japonsko 3:1 Cartagena, Murcía antuka Švýcarsko - Kanada 3:1 Biel tvrdý povrch Belgie - Kazachstán 3:1 Kortrijk tvrdý povrch Slovensko - Velká Británie 3:1 Bratislava antuka

Kvalifikace se narozdíl od finálového turnaje hraje klasickým systémem na pět zápasů během dvou dní (čtyři dvouhry a jedna čtyřhra). Poražené týmy z kvalifikace čeká baráž o účast v dalším ročníku Světové skupiny Fed Cupu proti postupujícím z kontinentálních zón.

Prize money Fed Cupu 2020

Ve finále se hraje o celkové prize money ve výši 12 milionů dolarů (271 milionů korun), které se rozdělí mezi zúčastněné hráčky. Pro národní asociace je určeno dalších 6 milonů dolarů (135,5 milonů korun).

Vstupenky na finále Fed Cupu v Budapešti

Lístky na finálový turnaj jsou v prodeji od 6. ledna na webu ticketportal.hu. Ceny začínají od 10 EUR. Při nákupu do 16. února získáte 20% slevu.

Historie Fed Cupu

Nejúspěšnějším týmem jsou Američanky, které soutěž vyhrály osmnáctkrát, naposledy v roce 2017. Nejlepší týmem nového tisíciletí jsou však Češky, které mají od roku 2011 na kontě šest triumfů. Všechny získané pod vedením kapitána Petra Pály, který se díky tomu stal nejúspěšnějším kapitánem v historii Fed Cupu.

Finále Fed Cupu od roku 2010