Navrátilová o Plíškové: Když nemá na grandslamu šťávu, proč hraje tenis?!

Do Paříže přijely po sérii skvělých antukových výsledků, jenže na French Open nepřešly přes první týden. Karolína Plíšková i Petra Kvitová, nejlepší české tenistky současnosti, vypadly v sobotu shodně ve třetím kole. Vystoupení obou hráček hodnotila tenisová legenda Martina Navrátilová. "Plíšková, ta mě zklamala. Petra se snažila, ale už to nešlo," vyjádřila se pro Radiožurnál .

Karolína Plíšková má ambice grandslam vyhrát, nejdál se zatím dostala na US Open do finále (2016). V Paříži narazila už ve třetím kole na těžkou sokyni. Hvězdná Maria Šarapovová nedala české jedničce šanci a postoupila hladce ve dvou setech 6:2, 6:1.

"Karolína se mi zdála taková… žádná emoce. Trošku jí možná vadilo, že začala o dost dřív, než myslela. Asi si myslela, že třetí zápas se bude hrát okolo třetí hodiny. Začalo se už v jednu. To Karolíně nepomohlo, ale stejně na to člověk musí být připravený," prohlásila Navrátilová pro Radiožurnál.

Tenisovou legendu zklamal projev a způsob, jakým Plíšková se zkušenou Ruskou zápas odehrála. "Když nemáš šťávu při grandslamu, tak proč hraješ tenis? To si musí srovnat v hlavě, protože v tenise jí nechybí skoro nic. Emociálně se do toho musí narvat, aby ta emoce byla pozitivní, i když to nejde. Je lehké vyhrát zápasy, když všechno jde. Když to nejde, to pak poznáte člověka," nebrala si servítky.

Do závěrečného týdne se nepodařilo dostat ani Petře Kvitové, která šňůru vítězných zápasů na antuce natáhla na 13 duelů. Stopku české bojovnici vystavila až výborně hrající Estonka Anett Kontaveitová, která postoupila po dvou tiebreacích.

"Vím, že Petře nebylo nejlépe fyzicky, měla potíže a počasí jí taky nepomáhalo. Bylo tady celkem vedro. Ale asi potřebuje rychlejší podmínky, které sice byly, ale myslím, že fyzicky se nemohla dostat do formy, protože měla potíže se žaludkem," hodnotila Navrátilová.

Dvouhry na největším antukovém turnaji už ve druhém týdnu zůstávají bez české účasti. Navrátilová věří, že Plíšková se dá dohromady a v lepším světle se ukáže na Wimbledonu. "Má dostatek času si oddychnout a pak zase hrát na sto procent. Ale to musí být v tréninku. Nemůžete se vyšponovat jenom při zápase. Soustředit se musíte i v přípravě. A intenzita tam musí být pořád," zdůraznila.