Fotbalové přestupy ONLINE: Alonso oficiálně trenérem Realu. Priske do Rangers?

Velký návrat do Chance Ligy potvrzen! Jak už dříve informoval web iSport.cz, novou posilou FC Hradec Králové se stává Vladimír Darida. Bývalý kapitán národního mužstva, který naposledy působil v řeckém Arisu Soluň, podepsal s východočeským klubem smlouvu na jeden rok s opcí. Čtyřiatřicetiletý středopolař se do Česka vrací po dlouhých dvanácti letech.

„Nebylo to úplně těžké rozhodování. S manželkou nás to táhlo zpátky do Čech a sem do Hradce. Myslím si, že jsem stále plný sil a fotbalu se chci věnovat dál, takže se tahle varianta nabízela. Jsem rád, že to všechno dopadlo a jsem tady,“ řekl Darida po příchodu.