Osudy světových jedniček: kde jsou na žebříčku a jakou mají šanci na návrat?

Které tenistky vládly světovému žebříčku? • FOTO: sport Pětadvacet tenistek se od roku 1975 vystřídalo na místě světové jedničky. Rovných deset se jich na okruhu stále pohybuje. Některé by rády na ztracenou výsostnou pozici navázaly, u dalších je toto přání už spíše utopií. Mezi desítkou stále aktivních hráček, které znají pocity tenisové královny, nechybí Caroline Wozniacká, sestry Williamsovy, Maria Šarapovová či jediná Češka Karolína Plíšková. Podívejte se na desítku vyvolených, které můžete na okruhu stále vídat i to, jak se jim daří.

Simone Halepová SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 1. místo

VĚK: 26 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: zatím 28 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 0 Je úřadující vládkyní světového tenisu. Cesta Simony Halepové na trůn přitom byla v lecčems složitější než u jejích konkurentek. Před několika lety jí reálně hrozil konec kariéry, aby mohla u tenisu zůstat, musela postoupit operaci prsou, kvůli kterým trpěla velkými bolestmi zad. Dnes si rodačka z Constanty zahraje počtvrté ve finále grandslamu. A právě triumf z turnaje velké čtyřky Simoně Halepové navzdory prvnímu místu v žebříčku stále chybí. Třikrát k němu byla velmi blízko. Poprvé už v roce 2014 právě na French Open, podruhé se o něj pokoušela na tom samém místě o tři roky později a naposledy letos v Melbourne.



Další pokus dostává nyní v souboji s úřadující šampionkou z US Open Sloane Stephensovou. "Už jsem prohrála grandslamové finále třikrát. Mám víc zkušeností, jsem klidnější a vím, že je to velká příležitost, ale nenervuju se. Zůstanu soustředěná, uvolněná, budu se držet svých zajetých věcí a hrát jednoduše," říká Halepová. Čeká ji však přetěžký úkol. Její soupeřka totiž finálové mače neprohrává. Stephensová totiž vyhrála všech šest finále, do kterých ve své kariéře postoupila. "Budu se snažit, aby to pokračovalo," usmála se pětadvacetiletá tenistka. PRAVDĚPODOBNOST ZISKU GRANDSLAMU: 85%

Relativně vyrovnané výkony a ideální tenisový věk dávají rumunské tenistce velkou šanci udržet se v absolutní tenisové špičce ještě řadu let a mělo by být i otázkou času, kdy bude sbírat grandslamové tituly. Podaří se jí to už dnes?

Caroline Wozniacká SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 2. místo

VĚK: 27 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 71 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 1 Podobný příběh jako Simone Halepová má zapsaný i Dánka Caroline Wozniacká. Světovému tenisu vládla dlouhých 71 týdnů, za celou dobu se jí však nepodařilo dosáhnout na grandslamový titul. U řady fanoušků i tenisových odborníků si tak vydobyla pověst tenistky, která jen využívá pravidel, které jí umožňují být světovou jedničkou na základě úspěchů na "menších" turnajích. Některé tenisové odborníky nepřesvědčilo ani jejich 28 vyhraných podniků. Pohledná Dánka vše zlomila na letošním Australian Open. Ve finále shodou okolností porazila právě Simonu Halepovou a dočkala se svého životního úspěchu. "Těšila jsem se na tento moment celý život a teď je to splněný sen. Hlas se mi třese a je to opravdu přenádherný pocit," říkala se slzami v očích Wozniacká. PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 65%

Wozniacká je jednou z nejlépe fyzicky připravených tenistek na okruhu, její grandslamový titul z Austrálie nemusí být zdaleka poslední. Pokud upřednostní tenis před širokou škálou dalších aktivit, může se udržet mezi nejlepšími a znovu se vrátit na absolutní vrchol.

Garbiňe Muguruzaová SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 3. místo

VĚK: 24 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 4 týdny

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 2 Hledáte dokonalý protiklad k Halepové a Wozniacké? Pak si spolehlivě vsaďte na Garbiňe Muguruzaovou. Zatímco Rumunka s Dánkou vyhrály dohromady 44 turnajů, venezuelská rodačka jen šest. Hned dva však byly z grandslamového soudku. Čtyřiadvacetiletá tenistka se podle vlastních slov dokáže nejvíce vyhecovat právě na turnajích velké čtyřky, nervozita rozhodně není jejím nepřítelem. Před dvěma lety vyhrála French Open, loni triumfovala ve Wimbledonu. Přechody na různé povrchy jí nedělají problémy, když má den, dokáže porazit kohokoliv. PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 70%

Největší překážkou Španělky jsou její nevyrovnané výkony a neochota bojovat i na menších turnajích. Pokud se vyvaruje někdy laxnějšího přístupu, může se vrátit na pozici světové jedničky.

Karolína Plíšková SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 6. místo

VĚK: 26 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 8 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 0 Na osm týdnů si jako první Češka vyzkoušela, jaké to je dívat se na tenisový svět z nejvyšší pozice. Karolína Plíšková také dobře ví, co obnáší bojovat o grandslamový titul. Zahrála si o něj na US Open v roce 2016. Letošní sezonu nezačala lounská rodačka vůbec špatně. Na svém kontě má čtvrtfinále z Australian Open, triumf ve Stuttgartu nebo semifinálovou účast z Madridu. Až příliš často je však české jedničce vyčítán na první pohled příliš negativní přístup k zápasům, ve kterých se jí nedaří dle představ a zdánlivý nezájem. "Když nemáš šťávu při grandslamu, tak proč hraješ tenis? To si musí srovnat v hlavě, protože v tenise jí nechybí skoro nic. Emociálně se do toho musí narvat, aby ta emoce byla pozitivní, i když to nejde. Je lehké vyhrát zápasy, když všechno jde. Když to nejde, to pak poznáte člověka." Těmito slovo se do Plíškové opřela legendární Martina Navrátilová po osmifinálovém výbuchu na French Open se Šarapovou. I když má podle řady odborníků Karolína Plíšková všechny předpoklady k tomu, aby se napevno usadila na tenisovém trůnu, stále se jí to nedaří. "Stále čekám, až se sejdou moje hra a pocit s kondicí dohromady. Ještě se nestalo, abych nemusela řešit, jak se cítím, a řešila jen tenis. Mám tenisu plné zuby," řekla po vyřazení se Šarapovovou Plíšková. PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 70%

Má všechny předpoklady k tomu, aby se na delší dobu stala světovou jedničkou. Výborně zapracovala na fyzické a pohybové připravenosti, začala hrát slušně i na antuce. Pokud se tenisu "nepřejí" a nenechá se otrávit nevydařenými zápasy, má před sebou výbornou budoucnost.

Venus Williamsová SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 9. místo

VĚK: 37 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 11 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 0 Je nejstarší z desítky světových jedniček, které stále ještě hrají. A navíc výborně. Nic na tom nezměnila ani porážka v prvním kole Roland Garros s Číňankou Wangovou. Semifinále v Indian Wells, čtvrtfinále v Miami - to jsou její nejlepší letošní výsledky. Vítězka sedmi grandslamů stále potvrzuje kvalitu, faktem však je, že její tenis sice stačí na to, aby porážela níže postavené soupeřky, na absolutní světovou elitu a nastupující mladí už však energie nezbývá. PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 10%

I když si drží místo v top 10, na nastupující mladou generaci hráček v čele s Kasatkinovou, Ostapenkovou, Bartyovou, Ósakavou a dalšími už stačit nebude, na první místo se nevrátí.

Angelique Kerberová SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 12. místo

VĚK: 30 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 34 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 2 Chcete vědět, jaké je to být jeden rok nahoře a druhý dole? Pak se zeptejte Angelique Kerberové, bude vám moci hodně vyprávět. Po pohádkové sezoně 2016, ve které vyhrála své dva jediné grandslamové tituly (Australian Open a US Open), zažila děsivý rok 2017. V něm se stala snadným skalpem i pro soupeřky, které o vítězství nad Němkou ani nesnily. To je však pryč. Tenistka s polskými kořeny svoji kariéru znovu nakopla letos, vyhrála v Sydney, byla v semifinále Australian Open i Dubaji. Na probíhajícím French Open vypadla ve čtvrtfinále po velkém boji s Halepovou. PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 30%

Stále může trápit nejužší světovou špičku, je jí však už třicet let, záleží, jak jí bude sloužit zdraví a zda stále bude mít chuť do tenisu. Na pozici světové jedničky se však už bude vracet těžko.

Maria Šarapovová SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 30. místo

VĚK: 31 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 21 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 5 Když v osmifinále probíhajícího French Open vyřídila Maria Šarapovová Karolínu Plíškovou (6:2, 6:1), zdálo se, že definitivně našla formu z let minulých. Do reality však Rusku vrátila ve čtvrtfinále Garbiňe Muguruzaová, která slavnou soupeřku smetla přesně stejným výsledkem.



Vítězka pěti grandslamových titulů zažívala v minulé sezoně spíše rozpačitý návrat, s přibývajícími zápasy se však začíná úroveň její hry zvedat. Její poslední tři turnaje o tom vypovídají jasně. Čtvrtfinále v Madridu, semifinále v Římě a opět čtvrtfinále na French Open jsou solidním základem pro její návrat mezi nejlepší.



"Zase můžu hrát špičkový tenis, věřím, že se vrátím mezi nejlepší," říkala před nedávnem jedenaatřicetiletá Ruska.



PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 35%

Ani ruská legenda už není nejmladší, navíc ji v posledních měsících trápily zdravotní problémy. Její hra ještě půjde nahoru, může uspět i na grandslamech, na pozici světové královny už to však nejspíše stačit nebude.

Viktoria Azarenková SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 84. místo

VĚK: 28 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 51 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 2 Těhotenství, zdravotní problémy a spory s bývalým partnerem o syna. To vše výrazně přibrzdilo kariéru Viktorie Azarenkové. Evidentně jí chybí zápasová praxe, potvrdilo se to i na letošním French Open, kde vypadla v prvním kole s Kateřinou Siniakovou. "Azarenková je taky skvělá hráčka a jsem moc ráda, že jsem vyhrála. Byl to velmi náročný a těžký zápas," řekla Siniaková po skalpu dvojnásobné grandslamové šampionky.



Ve svých 28 letech se však stále může vrátit mezi nejlepší. Že tenis určitě nezapomněla, předvedla letos například v Miami, kde došla do semifinále. Z posledních čtyř zápasů však vyhrála jen jediný. PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 30%

Pokud bude mít na tenis klid a chuť, stále může patřit mezi světovou elitu. Rodačka z Minsku má hru na každý povrch, pozice světové jedničky pro ni nemusí být nereálná.

Serena Williamsová SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 451. místo

VĚK: 36 LET

SVĚTOVOU JEDNIČKOU: 319 týdnů

VYHRANÝCH GRANDSLAMŮ: 2 O co má ještě hrát? Serena Williamsová má doma 23 grandslamových titulů, nejméně se jí dařilo na French Open, které ovládla "jen" třikrát. Světu vládla 319 týdnů, více mají jen Martina Navrátilová a Steffi Grafová. Motivovat tak legendární tenistku může snad jen snaha o překonání rekordu v grandslamových titulech, který drží Australanka Margaret Courtová, když získala o jeden více. Mladší ze sester Williamsových si letos splnila další sen. V září minulého roku přivedla na svět svého prvního potomka - holčičku Alexis Ohanian. Kvůli tomu přerušila svojí kariéru déle než rok, na kurty se s plnou vážností vrátila až na letošním French Open. A nevedla si špatně. Po výhrách nad Kristýnou Plíškovovou, Bartyovou a Görgesovou vzdala kvůli problémům s rukou zápas s Marií Šarapovovou. Ani ztráta motivace u legendární Američanky nehrozí. "Do tenisu mám pořád velikou chuť. Chci hrát a vyhrávat, věřím, že můžu přidat další grandslamové tituly," prohlásila před nedávnem. A že to nebyly jen věty pro média, předvedla právě v Paříži. PERSPEKTIVA NÁVRATU NA 1. MÍSTO: 20%

Zdraví, věk či ztráta motivace. To jsou největší soupeři možná nejlepší tenistky historie. První místo žebříčku už pro ni nebude tak důležité, zato vyhrát grandslam a vyrovnat rekord Courtové, určitě ano. S velkou pravděpodobností bude do jisté míry následovat cestu Rogera Federera. Bude hrát méně turnajů, s hlavním důrazem na grandslamy. Právě proto se na první místo už spíše nevrátí.