Titul pro Novotnou. Byla by na mě pyšná, řekla šampionka Krejčíková

My jsme to dokázaly! Barbora Krejčíková objímá Kateřinu Siniakovou po triumfu ve finále French Open • ČTK

Před dvaadvacetiletými Siniakovou a Krejčíkovou dokázaly debl na Roland Garros ovládnout české dvojice Jana Novotná, Helena Suková v roce 1990 a Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Hradecká před sedmi lety.

„Jsme šťastné, jak jsme to zvládly. Ve finále se to sešlo úplně úžasně a je neuvěřitelné, že budeme na trofeji zapsané i za padesát let,“ řekla Krejčíková a hned na kurtu věnovala triumf zesnulé Janě Novotné, která ji trénovala v posledních letech svého života. „Byla to motivace i kvůli Janě. Vždycky si přála, aby se mi něco takového povedlo, hrozně moc mi fandila. Myslím, že by na mě byla pyšná,“ řekla pak se slzami v očích dojatá Krejčíková Tenisovému světu a Radiožurnálu.

Česká vlajka je u vítězek pařížské čtyřhry potřetí za poslední čtyři ročníky. Loni a v roce 2015 vyhrála Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. „Ve dvaadvaceti jsme s Katkou vyhrály grandslam, což se spoustě holek nepovede nikdy,“ radovala se Krejčíková při pohledu na slavnou trofej. „Těšíme se, až tam budeme obě zapsané i my. Zůstaneme tam už navěky, to je neskutečné... Říkám si, že třeba pořád jen sním.“

Šesté nasazené Siniaková s Krejčíkovou ztratily na úvod utkání s japonským překvapením turnaje podání, ale brejk hned získaly zpět. Krejčíková dodávala klid, skoro nechybovala a Siniaková tvrdila hru a dělala rozruch na síti.

V prvním setu vzaly Češky dvakrát podání Hozumiové. Za stavu 5:3 při servisu Krejčíkové odvrátily tři brejkboly a Siniaková volejem ukončila první set. Na úvod druhého poprvé prolomily podání i Ninomijaové a jistě kráčely za výhrou, kterou stvrdily čistou hrou při podání Japonek a skončily v radostném objetí.

„Je to nepopsatelný zážitek, už nám to nikdo nevezme. S Bárou můžeme být skvělý pár, známe se a víme, co od sebe čekat. Tady se to naplno projevilo. Protrápily jsme se prvními koly a nakonec jsme ukázaly, jak silné dokážeme být,“ řekla Siniaková a poděkovala rodině, že na finále přijela fandit.

Krejčíková se Siniakovou navázaly na svůj pařížský juniorský triumf ve čtyřhře z roku 2013. V deblovém žebříčku si díky tomu obě vylepší své maximum - Siniaková bude nově šestkou a Krejčíková jedenáctkou.