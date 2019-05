French Open 2019: Plíšková, Kvitová i Vondroušová mohou myslet vysoko | iSport.cz

Svoboda, rovnost, bratrství. To byla hesla francouzské revoluce. Revoluční a rovnostářská je i letošní sezona na WTA Tour. Osmnáct prvních turnajů roku mělo osmnáct různých vítězek.

V pavouku letošního Roland Garros se objeví hned třináct grandslamových šampionek, od jedničky Naomi Ósakaové po hráčku číslo 102 Světlanu Kuzněcovovou.

„Nejlepší trojka žebříčku možná není tak silná jako v minulosti, ale celá elitní patnáctka je nejsilnější v dějinách,“ poukazuje na bezbřehou šířku i kvalitu startovního pole Pam Shriverová.

Proto je i hledání favoritek pro příští dva týdny komplikovanější než kdy dřív. Zjevnou volbou je rumunská běžkyně Simona Halepová, obhájkyně titulu a pravděpodobně nejlepší antukářka současnosti. Druhým tipem musí být Kiki Bertensová, blonďatá Nizozemka a taktéž specialistka na povrch barvy pomerančů, letošní šampionka Madridu a semifinalistka z Říma i Stuttgartu.

A pak už lze do arény defilujících favoritek vypustit české lvice.

Českým přáním musí být, aby letos bylo u Seiny co nejtepleji a míče nebyly tak líné jak často v minulosti. Propálit soupeřky na antukovém kurtu je dvojnásob složité, přesto Kvitová ani Plíšková nemohou ustupovat od hry, která je jim vlastní.

Obě vytáhlé české ranařky se cítí na antuce logicky zranitelnější, mají ji za svůj nejméně oblíbený povrch. Z velké části to je spíš jen jejich dojem. Vždyť letos i na nejpomalejším povrchu převyšují útočnice obranářky. O titulech PK a KP již byla zmínka, na zelené čedičové antuce v Charlestonu zase vládla domácí americká agresorka Madison Keysová.

„Snažím se Petru přesvědčit, že je fakt dobrá antukářka. Pořád měla v hlavě, že se musí extrémně jinak hýbat a tak dále. Říkal jsem jí, ať o tom vůbec nepřemýšlí a hraje tak, jak jí je vlastní. Ať se kloužou soupeřky a ona ať to mlátí,“ vyprávěl kouč Jiří Vaněk. Jak je tenhle přístup úspěšný? Za poslední dva roky má Kvitová na antuce bilanci 23 výher a 4 porážky, vyhrála na ní tři tituly. To už jsou skoro nadalovská čísla.

Na antuce dospívám, řekla Kvitová

Ani Karolína Plíšková nezaostává – 2 tituly a skóre 18:6, to je její bilance na drcených cihlách od začátku roku 2018. Kvitová těží na antuce z útlejší postavy a lepší fyzičky, nebojí se delších výměn, tudíž už nemusí bláznit a brát maximální riziko v těžkých pozicích. Rozvážnější přístup a konstruování výměn si chválí i Plíšková. „Dřív jsem hrávala, co mě zrovna napadlo. Teď dávám soupeřce šanci, aby sama zkazila. Když jdu přes výměnu, věřím si také. Jsem trpělivější, pečlivější. Dozrála jsem do takové kontrolované agrese.“

Oběma českým útočnicím může sloužit za vzor Maria Šarapovová. Ruska s agresivním pojetím hry, jež o sobě prohlašovala, že se hýbe na antuce jak kráva na ledě, nakonec dozrála v dvojnásobnou šampionku Roland Garros. „I mě přijde, že už dopívám, dokážu konstruovat výměny a počkat si na svou chvíli,“ soudí Kvitová.

Maximem Kvitové s Plíškovou je zatím v Paříži shodně semifinále a jejich letošní forma dává naději alespoň na repete. Obě letos vévodí žebříčku v počtu výher (28 respektive 27), obě vyhrávají shodně nejvíc míčů ze všech při svém servisu (62,9 a 63,2 procenta).

„Halepová s Bertensovou jsou těžké pro každou soupeřku, ale když se to někomu, kdo hraje rychleji, sejde, může je porazit,“ soudí Plíšková, jež se v Paříži ubytovala se svým početným týmem v pronajatém domku kousek od areálu. I Kvitová už ladí formu na Roland Garros od středy, lehké zranění lýtka, kvůli němuž skrečovala v Římě, by mělo být již minulostí.

Mladá lovkyně

Dvěma českým ikonám bude krýt záda Markéta Vondroušová. Devatenáctiletá levoruká běžkyně má náramnou hru pro antuku. Výborný pohyb, ostré údery, hra plná nápaditých kraťasů, s takovou před týdnem zdolala v Římě i Halepovou a stala se oblíbenkyní italského publika.

Vidět ji v pavouku blízko sebe nebude chtít žádná z hvězd. „Na antuce hraje chytře, dobře se hýbe, je to levačka. Vůbec bych se nedivila, kdyby na Roland Garros došla do čtvrtfinále, semifinále. Na každém grandslamu je překvapení, tentokrát může být Markéta černým koněm na nějaký super výsledek,“ soudí expertka Klára Koukalová.

Dvě renomované hvězdy a jedna mladá lovkyně číhající na svou šanci, francouzské Open by mohlo být i hezky české.