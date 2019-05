Oběť vlastního úspěchu. Kvitová musí volit program, co Wimbledon? | iSport.cz

Auuu! V již několik dní ztuhlém předloktí se ozvala ostrá bolest. Tak velká, že i tvrďačce Petře Kvitové vyhrkly slzy do očí. Pět minut po startu nedělního odpoledního tréninku se rozhodlo o osudu české tenistky na Roland Garros 2019.

V první chvíli se ještě Petra Kvitová chlácholila, že jde o grandslam. A ten jen tak nevzdá! „Říkala jsem si: prdím na to, vezmu si prášky, po prvním zápase budu mít dva dny volno, může se to zlepšit,“ líčila dramatickou situaci vedoucí k jejímu odstoupení.

Turnajoví lékaři na nic nepřišli, až vyšetření magnetickou rezonancí v nemocnici ukázalo druhý stupeň natržení svalu v levém předloktí. A konzultace s lékařem Radkem Kebrlem, jenž jí operoval dlaň po přepadení, potvrdila, že by bylo bláznovství riskovat.

Z aktuálních dvou až tří týdnů léčby by se mohla vyklubat mnohem větší patálie. „Byla by hloupost hrát,“ odtušila Kvitová v pondělí na tiskové konferenci. Pod růžovou teplákovkou skrývala obvázané předloktí, jež jí na další týdny vystaví stopku.

Zranění přišlo v nejhorší moment sezony, od Paříže zbývá do Wimbledonu pět týdnů. A tam nechce absentovat za žádných okolností. „Je to sval, ne kost nebo šlacha. To by se mohlo hojit dobře,“ věří v lepší zítřky tenistka. „Petra má dar od boha. Důležité je, aby měla v sobě víru, že je zdravá, že ruce nemůže víc ublížit. Když to bude mít, nemusíme mít na Wimbledon třítýdenní přípravu. Bude to jen o tom, že si párkrát zahraje, osahá si to,“ věří kouč Jiří Vaněk.

Letošní Roland Garros je pro český tenis zvláštní. Po patnácti letech vynechal Paříž kvůli problémovým zádům Tomáš Berdych, o turnaj přišla i Kvitová. Berdychovi je 33 let, Kvitové 29. Tenistka věří, že současný problém nemá souvislost s pořezanou dlaní. Spíš jde o klasické opotřebení těla v pokročilejší fázi kariéry.

„Petra hraje hodně zápasů, povrchy se mění, na antuce se hraje jinak než na betonu, na trávě. Ruka se namáhá. Je nešikovné, že mají holky pokaždé jiné balony, jednou těžší, jiné lehčí. Je to velká zátěž na organismus, na tělo,“ vypočítává její kouč Jiří Vaněk.

Už loni se Kvitová stala obětí vlastního úspěchu. Po úžasných prvních měsících sezony jí došly síly. Letos s týmem volí turnaje mnohem obezřetněji, přesto… „Tady se ukazuje, jak geniální je Roger Federer, který umí v určitých fázích sezony vynechat nějakou pasáž, aby byl pak schopný hrát svůj nejlepší tenis…“ míní kouč Vaněk.

Od Roland Garros 2017, kdy se Kvitová senzačně po pěti měsících od přepadení zjevila na grandslamu, je nejúspěšnější hráčkou na WTA Tour, co se vyhraných turnajů týká. Za dva roky posbírala osm titulů, druhá nejlepší Kiki Bertensová šest. „Když jsem tuhle statistiku viděla, hodně mě překvapila. Zvládla jsem toho už strašně moc. Neříkám to často, ale jsem na sebe pyšná,“ usmála se.

„Kolikrát se musím smát, když slyšíme: A proč ještě není tam a tam a nezvládla ještě tohle… Málo si člověk uvědomí, co za poslední dva roky dokázala. Sám jsem se divil, že ruka zatím držela a držela, asi toho opravdu bylo už moc,“ prohlásil kouč Vaněk.

Od startu sezony 2018 odehrála Kvitová astronomických 100 zápasů, pro srovnání Roger Federer 83 a Rafael Nadal 80. Trenér Vaněk ji bude dál brzdit. „Do konce roku ji čeká ještě tak 7 až 8 turnajů, plno jsme jich ubrali.“

V nátuře Kvitové je, že nemusí mít příliš nahráno, aby excelovala. Proto není ani důvod po pařížské mrzutosti k panice. „Jsou horší věci, které už jsem v životě zvládla. Jde o svalové zranění, to se zahojí,“ prohlásila tenistka.

Až se vrátí, zase se zapojí do boje o grandslamové tituly a první místo na světě, jež má skvěle rozehrané. „Všechno se v životě děje z nějakého důvodu. Jestli je tam někde tenisový pánbůh, tak jí to vrátí. Ona si to zaslouží,“ věří kouč.