Vondroušová po postupu: Byla jsem v tranzu. Ani jsem nevěděla, kolik to je | iSport.cz

Tak velký zápas na velkém kurtu Suzanne Lenglenové a vy dáte silné sokyni klacek 12:2. Vyráží to dech i vám?

„Tohle jsem vůbec nečekala. Hrála jsem tady poprvé na tak velkém kurtu a myslím, že fakt dobře. Byla jsem v takovém tranzu, že jsem ani nevěděla, kolik to je. Za stavu 6:2, 5:0 jsem vůbec nevěděla, že jsem tak blízko. Pak jsem si jen říkala: Ty jo, když to teď trefím, mohl by být konec. Tak je to nejlepší, nepřemýšlet nad gamy, nad stavem a hrát míček po míčku. Dneska se mi to dařilo.“

Jediným zádrhelem byla odřenina prstů na levé ruce, kterou jste si přivodila při dobíhání kraťasu v úvodu zápasu.

„To byla smůla. Její kraťas šel sice do autu, ale mně to uklouzlo, zabořila jsem se rukou do země. Na antuce vůbec nepadám, ale tenhle kurt docela klouže.“

Jak na tom je ruka?

„Dobře. Mám tam sice strženou kůži, ale když mi prsty zalepili, vůbec jsem s tím nemohla hrát. Nesnáším, když mám něco na ruce. Necítím pak tolik raketu. Náplast jsem si pak sundala a bylo to hned lepší.“

To jste udělala poté, co Sevastovová snížila z 0:3 na 2:3. Nebýt karambolu, mohl možná zápas skončit dvěma kanáry.

(smích) „Tak to nevím. Ale hrála jsem fakt dobře a ona pak už trochu vypadala, že neví, co dělat. Já byla taková nahecovaná a věděla jsem, že když vydržím a budu jí to dál hrát do bekhendu, tak to zabere.“

Užívala jste si dominanci na kurtu?

„Zase vím, že tyhle holky se můžou kdykoli chytit. I za stavu 4:0 dala dva míče po sobě a hned se hecovala. Věděla jsem, že jakmile bych ji nechala se trochu chytit, bylo by to strašné těžké.“

Ale zvládla jste to, jste čtvrtfinalistkou Roland Garros. Jak vám to zní?

„Moc hezky. Já už jsem takový zápas hrála loni s Curenkovou na US Open, kde to bylo takové smolné. Hodně velká prohra. Jsem ráda, že jsem to tady zlomila.“

Skvěle hrajete celý rok, letos máte zápasovou bilanci 26:6. A teď se povedlo formu prodat i na grandslamu.

„Začátkem roku jsem měla trochu problémy s kolenem a nebylo to úplně dobré, ale po tom, co se to vyřešilo, jsem se začala cítit dobře. Hrát zase bez bolesti byl neskutečný pocit. Hrozně si teď tenis užívám, jsem na kurtu strašně ráda.“

Jak vám roste sebevědomí?

„Zůstávám nohama na zemi, každý zápas je jiný. Ale dneska jsem se cítila hrozně super. I na tom velkém kurtu se mi hrálo hrozně dobře. Celkově to tady mám moc ráda. Cítím se tady fakt dobře.“

Je zvláštní, že v jednom z největších zápasů své mladé kariéry předvedete skoro dokonalý výkon?

„Taky jsem nad tím přemýšlela. Pořád jsem si říkala, že se zápas musí zkomplikovat, že to takhle nepůjde donekonečna.“

Barbora Strýcová několikrát zopakovala, že si nemyslí, že by pro vás mělo být čtvrtfinále konečnou. Jak se to poslouchá?

„Je to super, hlavně od Báry, která je fakt velká hráčka. My spolu máme od Austrálie super vztah, jak jsme spolu hrály debla. Vídáme se tady, chodíme i na večeře. Celkově mi dost pomáhá. Teď jsme teda proti sobě mockrát hrály zápas, ale nijak to náš vztah nezničilo a furt jsme v kontaktu. Takže super.“

Abyste dala Strýcové za pravdu, musíte v úterý zdolat Petru Martičovou. Máte na ni pifku po nedávném prohraném finále v Istanbulu?

„Ty jo, já s ní prohrála už čtyřikrát. Doufám, že to tady zlomím, protože s ní fakt nechci prohrát popátý. Ona tady dala Káje (Plíškové) dvakrát 6:3 a myslím, že se cítí na antuce asi nejlíp ze všech povrchů, hraje fakt dobře. Ale myslím, že teď se může stát cokoliv.“