Vondroušová - Bartyová 0:2, Češka ve finále French Open jasně padla | iSport.cz

Datum a místo narození: 24. dubna 1996, Ipswich Výška, váha: 166 centimetrů, 62 kg Trenér: Craig Tyzzer (Austrálie) Největší úspěchy: vítězka French Open (2019); čtvrtfinále Australian Open (2019); vítězka US Open ve čtyřhře (2018); čtyři tituly na okruhu WTA ve dvouhře; čtyři tituly ve dvouhře na turnajích ITF Aktuální postavení na žebříčku WTA ve dvouhře: 8. místo (po dnešní výhře poskočí na druhé místo) Letošní bilance na okruhu WTA: 31:5 Ostatní: narodila se ve městě Ipswich na východě Austrálie, které leží asi 40 kilometrů od Brisbane; její otec patří k Austrálcům, původním obyvatelům kontinentu, předci její matky pocházeli z Anglie; tenis začala hrát tato pravoruká tenistka v pěti letech, v roce 2011 se po vítězství na Wimbledonu stala juniorskou světovou dvojkou; na grandslamu si zahrála poprvé v 15 letech v roce 2012 na Australian Open, kam se dostala na divokou kartu; tehdy se jí ujal bývalý australský tenista Jason Stoltenberg; v roce 2013 si poprvé zahrála za australský fedcupový tým, Austrálie ale tehdy podlehla v prvním kole českým tenistkám; letos pomohla týmu do finále, kam se australské tenistky dostaly po 26 letech; v roce 2014 Bartyová šokovala sportovní svět oznámením, že v osmnácti letech přerušuje nadějnou tenisovou kariéru, a vrhla se na kriket; "Bylo to nezvyklé, ale byla jsem obětí vlastního úspěchu. Všechno šlo moc rychle," řekla o svém rozhodnutí Bartyová, která v roce 2015 hrála kriket za Brisbane Heat a patřila k nejlépe skórujícím hráčkám klubu; v roce 2016 se ale k tenisu vrátila a hned v následujícím roce vyhrála v Kuala Lumpur první turnaj WTA; další vítězství přidala v roce 2018 (Nottingham, Ču-chaj) a letos v Miami, kde porazila ve finále Karolínu Plíškovou; její dosavadní maximum na grandslamu bylo letošní čtvrtfinále na Australian Open, kde ji o semifinále připravila Petra Kvitová; je velkou fanynkou australského fotbalu, ragby a Manchesteru United; na prize money si tato vášnivá rybářka a hráčka videoher dosud vydělala 7,468.480 dolarů; je ambasadorkou australského tenisového svazu pro propagaci a rozvoj tenisu mezi domorodými australskými obyvateli.