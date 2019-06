Gentlemanův výbuch! Federer napálil míč do tribun a vyděsil fanoušky | iSport.cz

Bylo to drama jako vždy v bitvách mezi odvěkými rivaly, ale - jako vždy na antuce - měl o kousek navrch Rafael Nadal. Roger Federer španělského antukového specialistu v Paříži ještě nikdy neporazil a pro švýcarského elegána to bylo v nepříjemném větru o to víc frustrující. Po dvou prohraných setech stále doufal v obrat, ale za stavu 1:1 prohrál své podání a dal průchod svému naštvání.

Balonkem vypáleným s velkou intenzitou někam do horních pater stadionu sice nikoho reálně neohrozil, ale nejbližší fanoušci se pořádně lekli...

Frustrovaný Roger Federer napálil v semifinále s Rafaelem Nadalem míček vysoko do tribun, fanoušci v prvních řadách se ale pořádně vyděsili...







9 zobrazit galerii

"Větrno bylo stejně pro oba, on byl ale bezpochyby dneska lepší. Měl jsem svoje minišance, to je ale málo," uznal po zápase Federer převahu dlouholetého rivala. Podle něj byl úvodní set hlavně o zvykání si na podmínky.

"Člověk musel vyzkoušet, co si může nebo už nemůže dovolit," uvedl Švýcar, jenž poté do druhé sady vstoupil úspěšným brejkem a vedl 2:0, náskok ale neudržel. "Hodně lituji, že jsem ztratil servis za stavu 2:0, když jsem hrál s větrem v zádech. Kdybych ho odvrátil, mohl se druhý set vyvíjet jinak," věřil.

"Proti Rogerovi je to vždycky těžké. V tomhle větru to bylo ještě těžší," řekl rodák z Mallorky a pro soupeře měl jen slova chvály. "Je to vždycky velké potěšení zahrát si proti nejlepšímu hráči historie. Je neuvěřitelné, na jaké úrovni v 37 letech stále hraje," dodal třiatřicetiletý Nadal.