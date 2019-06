Vondroušová ve finále Roland Garros. Co ji pojí s Kvitovou a Wimbledonem? | iSport.cz

Svobodu pohybu a fakt, že se její zatím málo známá tvář snadno ztratí v davu, prožívala copatá jednadvacetiletá blondýna Petra Kvitová, když psala své vítězné tažení ve Wimbledonu 2011.

Tenkrát v All England Clubu se mohla bezstarostně chodit dívat na juniorské zápasy a fandit svému příteli Adamu Pavláskovi. Stejně jako Markéta Vondroušová, která si dlouhé pařížské dny krátila povzbuzováním krajanů v turnaji mladých.

Mezitím se světová média učila vyslovovat jejich jména, zahraniční novináři se pídili po jejich příbězích. Tak je to vždy, když někdo povstane z průměru.

Ze zázemí obou bylo cítit, že jsou teprve na startu kariéry. Vždyť teprve rok před wimbledonským průlomem se Kvitová přestěhovala z domku na prostějovských kurtech, kde přebývají talenti z celé republiky, a pořídila si dvoupokojový byt, před kterým parkoval její sponzorský superb.

Z 29 milionů za finále zbyde míň než půlka

Vozový park Vondroušové prošel rovněž obměnou. „Každý volný víkend jezdí do Sokolova a měla malé autíčko, které nebylo moc bezpečné. Tak jsem jí sehnal sponzorského bavoráka,“ popsal její manažer Jan Koukal. Holka z pražského I. ČLTK ještě nedávno bydlela v garsonce.

„Ale přestěhovali jsme se s přítelem do většího, máme 2 plus kk na Palmovce. Ale už bych chtěla mít svůj byt, ve kterém budu natrvalo, protože stěhování je fakt hrozný,“ vyprávěla na jaře. Díky pařížskému úspěchu by na něj prostředky mohly být.

Aktuálně má za finále garantovaných skoro 29 milionů korun, nezůstane jí však ani polovina. „Když jsem byla v Paříži ve finále Roland Garros, zaplatila jsem ve Francii daň 60 procent. Z celého šeku mi zbylo 40 procent a z toho jsem platila všechny náklady,“ přiblížila kdysi realitu prize money Lucie Šafářová.

Straškák Kviotvé: tiskové konference

Pro Kvitovou byly před osmi lety ve Wimbledonu postrachem tiskové konference. Nemluvila skoro vůbec anglicky, zaplétala se a vysílala k tázajícím omluvné úsměvy. „Z tiskovek jsem měla větší nervy než ze zápasů. Šla jsem na ně a byla celá zpocená,“ vzpomínala nedávno.

To Vondroušová, dítě instagramové generace světem protřelé, hovoří anglicky vcelku slušně, nikoliv však obšírně. Je z ní cítit, že nemá příliš ráda pozornost a na tuhle součást své práce si bude muset ještě zvykat.

Největším poutem těch dvou je však kuráž, se kterou absolvovaly největší zápasy. A určitá mladická nerozvážnost, s níž je vedly. Lépe řečeno vědomí, že celá kariéra je vlastně ještě před nimi.

I proto mohly udeřit jak blesk z čistého nebe.