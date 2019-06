Pro nás je Maky vítězka! Lidé v Sokolově fandili rodačce na náměstí | iSport.cz

Zelená věž kostela svatého Jakuba Většího se skvěla v pozadí, když se na obrazovce objevila obří ztrápená tvář Novaka Djokoviče. Před obřím plátnem, které bylo instalováno jen pár metrů od kostelní zdi, se pomalu scházeli místní. Sedali si na volné lavičky nebo na přímo na hranu bazénku Jubilejní kašny, jež byla koncem devatenáctého století postavena k výročí korunovace Františka Josefa I.

Lidé si z přilehlých hospůdek nosili půllitry piva, několik dětí si před obrazovkou sedlo se zmrzlinami přímo na zem. Djokovič už svůj boj prohrál a objevila se usměvavá Markéta Vondroušová: „Ahoj, zdravím do Sokolova! Dneska mi fanděte, moc si toho vážím!“

Vedení města promítání přímého přenosu připravilo během několika desítek hodin. Blesková akce přišla na 20 000 korun.

„Samozřejmě to vzniklo úplně spontánně. Mnoho lidí si o to řeklo, telefonovalo na městský úřad, do kulturního domu, jestli něco takového neuděláme,“ vysvětlovala starostka Renata Oulehlová. „Maky to hodně prožívala s hokejisty, když postoupily do první ligy. Poslední měsíc máme hodně sportovní.“

„Hodně lidí psalo i volalo. Byl citelný zájem. Na Facebooku to mělo ohromný počet sdílení. Při postupu hokejistů do první ligy přišlo tisíc lidí. Lidi tady umí slavit,“ usmíval se Ladislav Sedláček, ředitel sokolovského Městského domu kultury, který akci zprodukoval.

Takové davy jako při postupu hokejistů do první ligy tentokrát v Sokolově nebyly. Přímo na náměstí nebo v okolních hospůdkách se sešlo několik stovek lidí. Lidé na Starém náměstí si v dohledu na Starou radnici nebo dominanty zdejšího náměstí, Mariánského sloupu a Kašny s plastikou sokolníka, hledali kousky stínu.

„Tohle Sokolov ještě nezažil! Ať to dopadne, jak to dopadne, Markéta je pro nás vítěz!“ prohlásila starostka Oulehlová těsně před začátkem mače. „Cítíme obrovské štěstí, pýchu, jsme na ni hrdí. Takového úspěchu žádný sportovec ze Sokolova ještě nedosáhl. Pro Sokolov je to obrovská reklama. Město Sokolov se dneska skloňuje po celé planetě a je to všechno jenom díky Markétě.“

Na náměstí lidé brali nepříznivý vývoj zápasu s klidem. Bouřlivá atmosféra ale panovala v přilehlé hospůdce Koruna 1822. „Znám se s ní. Už tady párkrát byla, její mamka sem občas přisedne,“ líčil Karel Stodola, muž s českou fanouškovskou kšiltovkou na hlavě. „Věřím, že vyhraje. Není nějaká namyšlená, je to úplně normální holka.“

Hluk z výčepu s tankovou Plzní za 38 korun časem přilákal všechny přítomné televizní štáby. A nálada stála za to. I když se vyvíjela podle vývoje mače.

Před prvním míčkem: „Tak jedem! Raz! Dva! Tři? Maky!“

Při zkaženém smeči: „Proč to nenechala spadnout?“

Při pokaženém drop shotu: „S tou Martičovou měla kraťasy…“

Při Bartyovém zabijáku: „Ta má bomby, jako kráva. To vypadá blbě… Že nezůstala u toho kriketu!“

Při Vondroušové ráně do růžku: „Hezky, takhle, když bude hrát, tak vyhraje!“

Při úspěšném lobu: „To nemáš! To, víš, že jo! Poď sem, kam deš!“

Když se na obrazovce objevil lákavý kurz, pan Stodola zahlásil: „Je tam třináct, zkus to za tisíc!“Vítěznou jízdu Australanky Ashleigh Bartyové ale sokolovská hrdinka včera neměla sílu zvrátit. Sokolov se ale netrápil.

Poslední přípitek těsně po mečbolu byl smířlivý: „Na Maky! Druhý místo taky dobrý!“

Smutný konec parádní jízdy! Vondroušová si na grandslamový titul musí ještě počkat