Dobrák Herňa u úspěchu Vondroušové žije sen, o kterém nikdy nesnil | iSport.cz

A také druhý trenér Vondroušové Jan Hernych řečený Herňa. Když jsem začínal psát o tenise, on začínal on hrát grandslamy. Jeden z nejhodnějších kluků, co jsem jako novinář poznal. Nejlíp hrával na trávě, šikovný vyťukávač těžil na zeleném z ostrosti úderů svých protivníků. Vybavuji si jeho hezké wimbledonské derby s Tomášem Berdychem. Nebo když v Austrálii skončil na kapačkách po zápase s Rumunem Hanescem. V šedesátistupňovém žáru dřel čtyři hodiny, vedl 2:0 na sety a měl tři mečboly. Stejně se z prvního kola nedostal.

Tenhle chlap ví, jak tvrdý chleba je grandslamový tenis. A jak těžké je zvládnout to, co dokázala Markéta Vondroušová.

Sám došel v kariéře nejdál na 59. místo žebříčku ATP a do 3. kola Australian Open. Teď si může říkat trenér grandslamové finalistky. „Tohle nebyl můj sen, ale jsem rád, že se to stalo,“ usmál se, když rozdal rozhovory do největších světových médií. Mezitím přijímal gratulace od Davida Kotyzy, Barbory Strýcové a dalších

Nějaký čas trénoval Slováka Andreje Martina, posledních devět měsíců se stal důležitým cestovním koučem Markéty Vondroušové, kterého Jiří Hřebec tak dlouho hledal. Devětatřicetiletý táta tří dětí s úsměvem říká, že doma nechybí. „Tam jsou rádi, že si ode mě odpočinou,“ zazubí se chlapík, jenž se na turnajích potkává s Jiřím Vaňkem, skoro stejně starým taktéž bývalým tenisovým profíkem, jenž vede Petru Kvitovou.

Herňa vždy mluví tiše, rozvážně. Stejně jako Vaněk se varuje velkých slov, dává si velký pozor, aby svou hráčku nedostal pod tlak. Někteří tenisté hovoří o svých kolegyních s despektem, vyčítají jim rovné prize money a tak dále. Tihle dva by mohli ale ostatní vyučovat, co to znamená být top tenistkou. „Možná si tohle někdo myslí, ale teprve když to poznáte zblízka… Mohu posuzovat jen Maky. Trénuje hodně, maká na sobě. Jede klasický tréninkový plán ráno v devět na kurtech, večer v šest sedm domů.“

A úspěšná je i proto, že skvělou práci odvádějí pan Hřebec s Herňou.