Rafael Nadal na French Open: 12 triumfů v Paříži! Masakr Federera i finále na dva dny | iSport.cz

Pařížský masakr, tak se vzpomíná na toto finále, v němž Nadal Federera naprosto zadupal do země za pouhých 108 minut. Během sedmi zápasů turnaje ztratil pouze 41 gamů a do neděle šlo o Španělův nejjasněji získaný titul.

2012

Novak Djokovič (Srb.) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5

Přetěžká finálová řež, v níž mu přálo štěstí. Dohrávalo se poprvé od roku 1973 v pondělí a to Nadalovi hodně prospělo. Španěl prohrál třetí set a ve čtvrtém byl brejk pozadu, jelikož na silně podmáčeném kurtu ztratily jeho rotované míče patřičný odskok a ploché údery Djokoviče sklouzávaly po bahně. „Pokud by se pokračovalo dál, Rafa by prohrál,“ prohlásil slavný španělský tenista Manolo Santana. V pondělí už se Nadal vrátil na suchém kurtu do své obvyklé role.