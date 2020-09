Konflikt v Paříži! Výsměch, pláč, pak úprk. Jdi do pr**le, slyšela vítězka

Sportovci občas říkávají, že budou bojovat do posledních sil, až je z kurtu odvezou. Nizozemská tenistka Kiki Bertensová tuhle frázi převedla do praxe. Po zápase 2. kola na Roland Garros pro ni skutečně přijeli pořadatelé s kolečkovým křeslem. A plačící vítězku odvezli do šatny. Ano, vítězku!