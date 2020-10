Štěpánek a Všetíček letěli za Kordou: Přeplavat Vltavu? Až ztříská i Rafu!

Letěli už na noc, aby byli v sobotu ráno v Paříži. Seděli v karanténě na hotelu a čekali, jak jim vyjdou testy. „Bacha, volá závodník,“ přerušil rozhovor Radek Štěpánek, když se ozval Sebastian. Spolu s kondičním trenérem Markem Všetíčkem se pak ti dva rozvyprávěli o jejich unikátním příběhu s rodinou Kordových a také o tom, jak je to se sázkou o přeplavání Vltavy.

Celý svět zírá na Sebastianovu cestu z kvalifikace až do osmifinále. Šokuje i vás?

Štěpánek: „Vykulený je svět. A právem. Samozřejmě asi nikdo nečekal, že tady bude hrát čtvrté kolo s Rafou. Ale když jsem viděl, jak se každý zápas zlepšuje… Myslím, že podmínky mu tady sedí víc, než kdyby bylo vedro a míče hodně skákaly. Jen tady sklízí ovoce tvrdé práce, kterou přes pauzu udělal a kterou vlastně od malička dělá. Teď to začíná zapadat do sebe. V listopadu začal s Márou, práce se mu vrací. Spojuje se mu tenis s jeho tělem.“

Marku, jak se pracovalo s Kordou juniorem na dálku během pandemie?

Všetíček: „Výhoda byla, že jsme v Americe strávili začátek, kdy se člověk seznamuje a je důležité, aby si prošel ukázkami tréninku. Což jsme v listopadu a prosinci zvládli. Pak už byla Amerika zavřená, komunikovali jsme online. Trénink se musel napasovat na domácí podmínky. Když Sebi nemohl trénovat v akademii IMG, tak jsme tělocvičnu přestěhovali do garáže a do jejich domu. Chtěli jsme ten čas využít, aby do toho šel naplno, protože jsme předpokládali, že doba bude dlouhá, spousta hráčů třeba nebude mít takovou disciplínu a ti, co budou připravení, můžou překvapit. To se potvrdilo. Po US Open a dalších turnajích v Americe přiletěl do Evropy, udělala se dobrá příprava v Praze a z toho teď těží.“

Když Sebastian zdolal ve 2. kole Johna Isnera, začal na kurtu napodobovat plavání. Prý jde o sázku s vámi. Jakou?

Všetíček: „Měli jsme v Praze motivační večeři a Ráďa mu vyprávěl historky ze své kariéry. Vzpomínal na story, když měl v Miami svého manažera (bratrance Tomáše Krčmu), který mu řekl, že potřebuje odletět domů, protože má byznys. Ráďa tam hrál tenkrát se Schüttlerem a řekl mu, že když vyhraje, nikam nejede a musí sníst letenku. Tenkrát ještě byly papírové.“

Štěpánek: „Vždycky jsme měli pravidlo, že z rozehraného turnaje nikdo neodjíždí a do rozehraného nikdo nepřijíždí. Tenkrát byl Schüttler asi pátý na světě, podle mě jsem mu dal dvakrát 6:3, protože jsem chtěl vidět, jak tu letenku jí. Tak jsem Sebovi popisoval, jak ji měl natrhanou na čtverečky a ve steak housu ji k masu spořádal. Sebíno se strašně řehtal,